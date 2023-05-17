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  4. Böyle canilik görülmedi! Tartıştığı annesinin kafasını kesti... Kopan kafatasıyla sokak sokak gezdi

Böyle canilik görülmedi! Tartıştığı annesinin kafasını kesti... Kopan kafatasıyla sokak sokak gezdi

17.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Sidney kentinde bir anne ve kızı arasında yaşanan dehşet verici olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 25 yaşındaki Jessica Camilleri, 57 yaşındaki annesi Rita Camilleri’yi en az 100 kez bıçakladıktan sonra başını cansız bedeninden ayırdı. Annesinin bedeninden ayrılan kesik başıyla sokak sokak dolaşan Jesscia’nın henüz cezası kesinleşmedi.

Böyle canilik görülmedi! Tartıştığı annesinin kafasını kesti... Kopan kafatasıyla sokak sokak gezdi

Avustralya’nın Sidney kentinde 25 yaşındaki Jessica Camilleri, 57 yaşındaki annesi Rita Camilleri arasındaki tartışma dehşete dönüştü. Jessica’nın midesinin ağrıdığını söylemesi ve annesinin ısrarla doktora gitmesini dile getirmesi üzerine başlayan kavga şiddetlendi. Annesinin telefonla ambulans çağırmak için hareketlendiğini gören Jessica öfkelenerek annesine saldırdı. Cinnet getiren Jessica olay anından mutfaktan aldığı bir bıçakla annesini tam 100 kez bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden annesini başını cansız bedeninden ayrılan Jessica soluğu hastanede aldı.

“GERİ DİKEBİLİR MİSİNİZ?”

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Annesinin kesik başı kucağındayken sokak sokak dolaşan Jessica son çare olarak bir hastanenin acil servisine girdi. Hastanenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Jessica’yı birinci derece cinayetten tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Jessica, 16 yıl şartlı tahliyesiz süre ile 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahkemede Jessica’nın annesinin kesik başıyla sokak sokak dolaşması ve acil servis personeline “Geri dikebilir misiniz?” diye sorması davranışlarının gerçek dünyadan kopuk olduğunu gösterdiğini ortaya çıkarttı. Jessica’nın zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu nedeniyle cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasına karar verildi.

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cinayet Avustralya bıçak

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