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  4. Kendisini aldatan erkek arkadaşını böyle yakaladı! Dakikalarca kapının önünde bekleyip sesleri dinledi...Arkadaşını görünce sinirlerine hakim olamadı

Kendisini aldatan erkek arkadaşını böyle yakaladı! Dakikalarca kapının önünde bekleyip sesleri dinledi...Arkadaşını görünce sinirlerine hakim olamadı

17.05.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da kaydedilen bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kadın yakın arkadaşı ve sevgilisinin kendisini aldattığından şüphelenerek onları takip etmeye başladı. Yakın arkadaşının evine giden kadın kapının önünde bir süre sesleri dinledi ardından ise yüzleşmek için kapıyı çaldı. Arkadaşının kapıyı açmasıyla sinirlenerek ona saldıran kadına ait görüntüler anbean kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Gana’da yaklaşık 10 yılı aşkın süredir arkadaş oldukları ifade edilen iki kadının ihanet yüzünden kavga ettikleri anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sevgilisi ve yakın arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenen kadın ihaneti yakalayabilmek için adım adım onları takip etti. Sonunda sevgilisinin yakın arkadaşının evine gittiğini gören kadın onları cep telefonuyla ifşa etmeye karar verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

YORUMLAR GECİKMEDİ

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Kız arkadaşının kapıyı açmasıyla birlikte ona saldıran kadın ve arkadaşı koridorun ortasında kavga etmeye başladı. Sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşan söz konusu görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bazen bunu yapmak gerekiyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle oradan çekip gitmeliydi. Bu hareketiyle kendisini rezil etti” dedi.

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sosyal medya Gana ihanet

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