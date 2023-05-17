Kendisini aldatan erkek arkadaşını böyle yakaladı! Dakikalarca kapının önünde bekleyip sesleri dinledi...Arkadaşını görünce sinirlerine hakim olamadı

Gana’da yaklaşık 10 yılı aşkın süredir arkadaş oldukları ifade edilen iki kadının ihanet yüzünden kavga ettikleri anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sevgilisi ve yakın arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenen kadın ihaneti yakalayabilmek için adım adım onları takip etti. Sonunda sevgilisinin yakın arkadaşının evine gittiğini gören kadın onları cep telefonuyla ifşa etmeye karar verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Kız arkadaşının kapıyı açmasıyla birlikte ona saldıran kadın ve arkadaşı koridorun ortasında kavga etmeye başladı. Sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaşan söz konusu görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bazen bunu yapmak gerekiyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle oradan çekip gitmeliydi. Bu hareketiyle kendisini rezil etti” dedi.