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Böyle ceza ne görüldü ne de duyuldu! Tutuklama sırasında polisin yüzüne tüküren adam 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı

15.04.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde Larry Pearson isimli bir adam polisler tarafından bir saldırıya karıştığı tespit edildikten sonra tutuklanmak istedi. Lubbock tutuklanmaya direndiği ve tutuklama sırasında polis memurunun yüzüne tükürdüğü için 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Böyle ceza ne görüldü ne de duyuldu! Tutuklama sırasında polisin yüzüne tüküren adam 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinin Lubbock bölgesinde Larry Pearson isimli bir adam polisler tarafından aile içi şiddet suçundan tutuklandı. 36 yaşındaki Pearson tutuklama sırasında iki polis memuruna direnç gösterme ve memurların suratına tükürme suçundan 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DURDURMAKTA ZORLANDILAR

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Polisler tarafından tutuklanırken sinir krizi geçiren Pearson, Everything Lubbock haber kaynağına göre polis arabasına tekme attı. Polislerin ‘dur’ ikazına uymayan Pearson defalarca kez memurlara tükürdü. Polis arabasına bindirilerek karakola götürülen Pearson’un öfkesinin daha da büyüdüğü üfade edilirken 36 yaşındaki adam Lubbock İlçe Gözaltı Merkezine vardığında memurların üzerine tükürmeye devam etti.

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Çıkartıldığı mahkemede jüri karşısında kendisini savunan Pearson, aile içi şiddet nedeniyle 25 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Polise direnen Pearson’un mahkemenin sonra 70 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

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