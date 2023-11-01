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    4. Böyle ihmal görülmedi! Personel çay demlerken iki çocuk kreş havuzunda boğuldu... Savunmaları 'pes' dedirtti

    Böyle ihmal görülmedi! Personel çay demlerken iki çocuk kreş havuzunda boğuldu... Savunmaları 'pes' dedirtti

    01.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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    41 yaşındaki Nina Fathizadeh ve 64 yaşındaki anne Shahin Gheblehshenas, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki kreşlerinde çay demledikleri sırada iki öğrenciyi gözetimsiz bıraktılar. Kreşin arka bahçesinde bulunan yüzme havuzuna düşen çocuklardan biri hayatını kaybederken diğeri ise hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı kendilerini personel eksikliği yaşadıklarını söyleyerek savundu.

    Böyle ihmal görülmedi! Personel çay demlerken iki çocuk kreş havuzunda boğuldu... Savunmaları 'pes' dedirtti

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kreşte görev yapan 41 yaşındaki Nina Fathizadeh ve 64 yaşındaki anne Shahin Gheblehshenas kreşte gözetimsiz bir şekilde bıraktıkları iki öğrencilerden birinin ölümü ve diğerinin yaralanması nedeniyle suçlandılar. İki yaşındaki iki öğrencinin anne ve kızının çiçekleri sulamak için açık bıraktıkları bahçe kapısından dışarıya çıkarak havuzun olduğu bölüme ulaştıkları ifade edildi.

    ÇAY DEMLİYORLARDI

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    Olay sırasında dört öğrencinin kreşte olduğu belirtilirken anne ve kızının çay demlemek ve yulaf hazırlamak için mutfakta zaman geçirdikleri söylendi. Bahçeden gelen sesleri duyarak havuzun olduğu bölüme giden anne ve kızı çocukları havuzdan çıkarttı. Kalp masaj yaptıkları öğrencilerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri ise kaldırıldığı hastanede vefat etti.

    DAHA ÖNCE DE DEFALARCA KEZ ZİYARET EDİLDİ

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    İkili yaşanan olaya ilişkin soruşturma kapsamında personel sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek kendilerini savundu. Ancak yapılan incelemede daha öncede mevcut kreş hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. MailOnline'a göre Kaliforniya Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından sadece üç yıl içinde sekiz kez ziyaret edildi ve bunlardan biri özellikle yüzme havuzuyla ilgiliydi.

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