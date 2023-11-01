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    4. 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşamakla suçlanmıştı! Aşk itirafının ifşa edilmesinden sonra not bırakarak intihar etti

    16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşamakla suçlanmıştı! Aşk itirafının ifşa edilmesinden sonra not bırakarak intihar etti

    01.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Charles Maglio isimli bir öğretmen 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddia edilerek tutuklanmıştı. Eski bir lise öğretmeni olan Maglio, evinde kıyafetlerinin bulunduğu 16 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkının ortaya çıkmasından sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

    16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşamakla suçlanmıştı! Aşk itirafının ifşa edilmesinden sonra not bırakarak intihar etti

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Charles Maglio isimli bir öğretmen geçtiğimiz ay tutuklandıktan sonra cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Palm Beach Post'un haberine göre, lisede matematik öğretmeni olarak görev alan Maglio 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra işinden uzaklaştırılmıştı. Yasak aşkı ortaya çıkan Maglio, evinin yakınındaki bir ormanlık alanda silahla intihar etti ve yetkililer odasında kendi el yazısıyla bir not buldu. Notun detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

    AŞKINI İTİRAF ETTİ

    Polisin yaptığı araştırmadaki rapor kapsamında ikili arasında izlenen bir telefon görüşmesi sırasında Maglio'nun aşkını itiraf ettiğini ve 18 yaşına gelmesini bekleyemeyeceğini söylediğini ifade etti. Maglio'nun telefonundaki tüm mesajları sildiği ve öğrencisinin de aynı şeyi yaptığından emin olduğu ifade edilirken ismi açıklanmayan 16 yaşındaki öğrencinin telefonundan ikilinin mesajları çıktı.
    İkilinin sosyal medya üzerinden konuşmaya başladığı ifade edilirken 16 yaşındaki öğrenci polise verdiği ifadesinde "Onu seviyorum. Başına bir şey gelmesini istemiyorum" dedi.

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