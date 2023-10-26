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    4. Konukların dikkatini çekmek isteyen dede düğünde havaya ateş etti! Yanlışlıkla torununu vurdu... Ortalık bir anda karıştı

    Konukların dikkatini çekmek isteyen dede düğünde havaya ateş etti! Yanlışlıkla torununu vurdu... Ortalık bir anda karıştı

    26.10.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde 62 yaşındaki Michael Gardner isimli bir adam konuk olduğu bir düğünde davetlilerin dikkatini çekmek için havaya ateş etmeye karar verdi. 62 yaşındaki adamın tabancasından çıkan kurşunlardan biri 12 yaşındaki torununa isabet etti. 12 yaşındaki çocuk omzundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde düzenlenen bir düğün töreni sırasında konukların mekanın etrafına dağılması ve alyansların unutulmasıyla törenin geç başlaması üzerine 62 yaşındaki Michael Gardner isimli adam kontrolü eline almak istedi. 62 yaşındaki Michael Gardner konukların ilgisini çekmek için silahını çıkartıp havaya ateş açtı.

    TORUNUNU OMZUNDAN VURDU

    Havaya ateş açtığı sırada seken bir kurşun Gardner'in 12 yaşındaki torununun omzuna denk geldi. 12 yaşındaki çocuk yaralanırken hastaneye kaldırıldı. Gardner çocuk istismarı suçlanmasıyla tutuklandı.

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