Özel eğitim merkezinde skandal! 10 yaşındaki çocuk asasörün altında kalarak hayatını kaybetti... Ülke bu olayı konuşuyor

Avustralya'nın Sidney kentindeki özel eğitim verilen bir okulda öğrencinin yaralandığına dair rapor verilmesi üzerine polisler olay yerine gitti. Saatlerce aranmasına rağmen hiçbir yerde bulunamayan ismi açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun asansörün altında kaldığı tespit edildi. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken okul kısmen karantinaya alındı.

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIYORDU

Otizmli, duyusal engelli ve hafiften ileri dereceye kadar zihinsel engeli olan hem ilkokul hem de lise öğrencilerine eğitim verilen okulda yaşanan olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Daily Telegraph'ın haberine göre, asansör kazası geçiren çocuğun tekerlekli sandalye kullandığı belirtildi.

Olaya ilişkin olarak soruşturma devam ederken okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Okul bir sonraki duyuruya kadar öğrencilere kapalı olacak. Öğrencilerimizden birinin trajik ölümünü teyit etmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Soruşturma için polisle işbirliği içindeyiz. Güzel öğrencimizi anarken, personelimizin ve ailelerinin bu zor zamanda yas tutması için mahremiyet ve alan istiyoruz." dedi.