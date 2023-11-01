Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Özel eğitim merkezinde skandal! 10 yaşındaki çocuk asasörün altında kalarak hayatını kaybetti... Ülke bu olayı konuşuyor

    Özel eğitim merkezinde skandal! 10 yaşındaki çocuk asasörün altında kalarak hayatını kaybetti... Ülke bu olayı konuşuyor

    01.11.2023 13:28 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'nın Sidney kentindeki engelli çocuklar için özel eğitim verilen bir okulda yaşanan olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Asansörün altında kalan 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. Çocuğun cansız bedeni asansör boşluğuna mahsur kalmış halde bulundu.

    Özel eğitim merkezinde skandal! 10 yaşındaki çocuk asasörün altında kalarak hayatını kaybetti... Ülke bu olayı konuşuyor

    Avustralya'nın Sidney kentindeki özel eğitim verilen bir okulda öğrencinin yaralandığına dair rapor verilmesi üzerine polisler olay yerine gitti. Saatlerce aranmasına rağmen hiçbir yerde bulunamayan ismi açıklanmayan 10 yaşındaki çocuğun asansörün altında kaldığı tespit edildi. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken okul kısmen karantinaya alındı.

    TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIYORDU

    Otizmli, duyusal engelli ve hafiften ileri dereceye kadar zihinsel engeli olan hem ilkokul hem de lise öğrencilerine eğitim verilen okulda yaşanan olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Daily Telegraph'ın haberine göre, asansör kazası geçiren çocuğun tekerlekli sandalye kullandığı belirtildi.
    Olaya ilişkin olarak soruşturma devam ederken okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Okul bir sonraki duyuruya kadar öğrencilere kapalı olacak. Öğrencilerimizden birinin trajik ölümünü teyit etmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Soruşturma için polisle işbirliği içindeyiz. Güzel öğrencimizi anarken, personelimizin ve ailelerinin bu zor zamanda yas tutması için mahremiyet ve alan istiyoruz." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

     Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

    Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

     Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

    Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

     Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

    Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

     Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

    Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

     Ailesinden çiçek çizmelerini istedi! Onları dövme yaptırınca...

    Ailesinden çiçek çizmelerini istedi! Onları dövme yaptırınca...

     Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

    Halk otobüsünde ağda yaptı! Tepki yağdı

     Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

     Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...


    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    "Gerçek değil" eleştirisine cevap verdi! Bikinisiyle şov yaptı"Gerçek değil" eleştirisine cevap verdi! Bikinisiyle şov yaptı
    16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Not bırakarak intihar etti16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Not bırakarak intihar etti
    İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendiİntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi
    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya asansör sidney

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

    Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

    Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

    Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

    Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı! Koridor bir anda karıştı

    Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

    Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.