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    4. Düğününde geleneksel dansını yapmak isteyen damadın sakarlığı tuttu! Geline uçan tekme atıp yere düşürdü

    Düğününde geleneksel dansını yapmak isteyen damadın sakarlığı tuttu! Geline uçan tekme atıp yere düşürdü

    19.09.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada paylaşılan bir düğün görüntüsünde damat geleneksel dansını yapmak için piste geçti. Ancak dans sırasında hiç hesaplamadığı bir şey yaşandı. Sandalyede oturan gelinin önünde dans eden damat ayak hareketlerini hesaplamayınca geline uçan tekme atıp yere düşürdü.

    Yurt dışındaki bir düğün töreninde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir gelin ve damadın ilginç anlarına yer verdi. Eski adı Twitter olan X platformu üzerinden paylaşılan görüntülerde damat sandalyeye oturan gelinin önünde dans ederken bir anda kontrolünü kaybetti. Ayağını kaldırarak geleneksel dans figürünü yapmak isteyen damat geline çarptı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Damadın bacağının yüzüne çarpması sonucunda hiç beklemediği bu hareket üzerine gelin bir anda dengesini kaybederek sandalyeden düştü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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    sosyal medya Dans düğün

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