Düğününde geleneksel dansını yapmak isteyen damadın sakarlığı tuttu! Geline uçan tekme atıp yere düşürdü

Yurt dışındaki bir düğün töreninde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir gelin ve damadın ilginç anlarına yer verdi. Eski adı Twitter olan X platformu üzerinden paylaşılan görüntülerde damat sandalyeye oturan gelinin önünde dans ederken bir anda kontrolünü kaybetti. Ayağını kaldırarak geleneksel dans figürünü yapmak isteyen damat geline çarptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Damadın bacağının yüzüne çarpması sonucunda hiç beklemediği bu hareket üzerine gelin bir anda dengesini kaybederek sandalyeden düştü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.