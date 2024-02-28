Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Böyle meditasyon görülmedi! Saatlerce ağaçlara sarılıp öylece durdular... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Böyle meditasyon görülmedi! Saatlerce ağaçlara sarılıp öylece durdular... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.02.2024 07:49
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir meditasyon görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde ormanlık bir alanda bir grup insanın değişik pozisyonlarda ağaçlara sarılarak durdukları anlar yer aldı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medya birbirinden ilginç görüntülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak kullanıcılar arasında viral olan bir meditasyon görüntüsü ilgi çekti. Görüntülerde ormanlık bir alanda ağaçlara sarılarak duran insanlar yer aldı. 'Sadece sarılmak, hiçbir şey beklemeden' notuyla paylaşılan görüntülere kullanıcılardan adeta yorum yağdı.

    1

    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğa sevgisinde son nokta" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Metroda taciz edildiği o anları gözyaşları içerisinde anlattı!

    Metroda taciz edildiği o anları gözyaşları içerisinde anlattı!

     Canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Tepki çeken sözler...

    Canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Tepki çeken sözler...

     Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

    Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

     Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

    Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

     İki personelin tecavüzünü anlattılar! 'İçecekle bizi uyuşturdu'

    İki personelin tecavüzünü anlattılar! 'İçecekle bizi uyuşturdu'


    youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    28 Şubat Çarşamba: TV yayın akışı...28 Şubat Çarşamba: TV yayın akışı...
    Ülkeden kaçmak istediler! Önlerine çıkan ilk turiste evlenme teklifi ettilerÜlkeden kaçmak istediler! Önlerine çıkan ilk turiste evlenme teklifi ettiler
    Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya meditasyon
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

    Yer: Denizli! Uzman çavuş 5 aracı yaktı, sebebi ise 'pes' dedirtti

    31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

    31 Mart akşamı için 'sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı

    Frikik vermekten son anda kurtuldu! O kıyafetinden vazgeçmedi

    Frikik vermekten son anda kurtuldu! O kıyafetinden vazgeçmedi

    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"

    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.