Böyle meditasyon görülmedi! Saatlerce ağaçlara sarılıp öylece durdular... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medya birbirinden ilginç görüntülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak kullanıcılar arasında viral olan bir meditasyon görüntüsü ilgi çekti. Görüntülerde ormanlık bir alanda ağaçlara sarılarak duran insanlar yer aldı. 'Sadece sarılmak, hiçbir şey beklemeden' notuyla paylaşılan görüntülere kullanıcılardan adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğa sevgisinde son nokta" yorumunu ekledi.