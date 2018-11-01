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Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 20:58 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı bölgelerinde tüketilen ve iğrenç olarak nitelenen yemeklerin sergilendiği İğrenç Yemekler Müzesi, İsveç'in Malmö kentinde açıldı. Müzede sergilenen, bazılarının tadılabileceği 80 çeşit yemek arasında, kuzu gözü çorbası, boğa penisi, çürümüş köpek balığı eti, kurtlanmış peynir, kavrulmuş Peru domuzu gibi yiyecekler bulunuyor.

Müze kurucularının İğrenç Yemekler Müzesi'nde insanların yemek algısını değiştirmeyi hedefledikleri belirtildi. İşte sıradışı müzede sergilenen mide bulandırıcı yemeklerden bazıları...

Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

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Çin konserve yumurtası 'pídàn'.
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Dünyanın en ilginç meyvelerinden biri olan duryan, Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi olarak, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehennemi, lezzeti ve faydalarıyla da cenneti anımsatması gösteriliyor.
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Fermente edilmiş soya fasülyesinden yapılan Japon yemeği Natto.
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Grönland'ın kuzeyinde yaşayan İnuitler, deniz kuşlarından keskin tat ve kokulu ilginç bir yiyecek yapıyorlar. 500 tane deniz kuşunu yakaladıktan sonra fok derisinden yaptıkları tulumun içine oldugu gibi koyarak ağzını hava almayacak şekilde kapatıyorlar ve gömüyorlar. Aylarca kapalı şekilde gömülü olarak kalan kuşlar kiviak adını verdikleri ilginç bir yiyeceğe dönüşüyor. Öyle ki kokusu burun deliklerini yakacak kadar keskin.
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Kuzu gözü çorbası.
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Sardinya'dan gelen kurtlu kaşar peyniri.
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Çin'de yaygın olan özel olarak pişirilen tavşan başları.
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Meksika'da inek midesinden yapılan ve işkembe çorbasını andıran Menudo çorbası.
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Kore'de yapılan yavru fare şarabı. Sağlık açısından yararlı olduğuna inanılan bu içeceği yapmak için, yavru fareler şarap içinde bekletilerek mayalandırılıyor.
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Yarasa salatası.
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Kurtçuklarla birlikte tüketilen 'casu marzu' peyniri.
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Boğa penisi
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İğrenç Yemekler Müzesi Boğa penisi yarasa salatası malmö

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