Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

2 / 12

Dünyanın en ilginç meyvelerinden biri olan duryan, Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor. Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi olarak, dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehennemi, lezzeti ve faydalarıyla da cenneti anımsatması gösteriliyor.