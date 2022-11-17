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Böylesi görülmedi! Düğünlerinde dans etmek yerine halter kaldırdılar çünkü...

17.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada viral olan bir düğün videosu herkesin dikkatini çekti. Düğün törenlerinde sıradan bir konuşma ya da dans gösterisi yerine ilginç bir sahne şovu sergilemeyi tercih eden ikili, şenlikli gösterileriyle viral oldu. Onlar oldukça keyifli görünse de, birçok kullanıcı şovlarını gülünç buldu ve durumu tiye alan oldukça yaratıcı birçok yorum bırakıldı.

Böylesi görülmedi! Düğünlerinde dans etmek yerine halter kaldırdılar çünkü...

İsimlerinin Luis ve Angie olduğu açıklanan çift, ilginç düğün gösterileriyle kısa sürede dikkat çekti. Sosyal medyada ''Spor salonunda tanıştıysanız...'' açıklamasıyla yayınlanan videoyla viral olan çift, düğünlerinde standart bir dans şovu tercih etmek yerine kocaman ağırlıklarla şaşırtıcı bir gösteri yapmayı tercih ettiler.

MİSAFİRLER DE EŞLİK ETTİ

6,6 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde, hala gelinlik ve damatlık içinde olan çiftin birbirlerine dönük bir şekilde halter kaldırıp indirdikleri görülüyordu. O esnada misafirler de çığlık atıp mendil sallayarak onları motive ediyor ve şovlarına eşlik ediyorlardı.

HERKES TİYE ALDI

Çift şovlarından keyif alıyor gibi görünse de, sosyal medyadaki tepkiler çoğunlukla pozitif değildi. Birçok kullanıcı durumu komik buldu ve durumu tiye alan yorumlar bıraktılar. Bir kullanıcı ''Düğün yemeği olarak da haşlanmış tavuk göğsü, brokoli ve pilav. Ama baharat yok sadece limon... ”diye alay etti. Bir başkası ise düğün pastalarının "protein tozundan" yapılmış olabileceğini öne sürdü.

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