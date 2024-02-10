Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Cinsiyet değiştiren sevgilisinin eski cinsel organını buzdolabında sakladı... Ayrılınca geri vermedi

MNYET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Brianna Kingsley isimli transseksüel bir birey geçtiğimiz yıl geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra cerrahi operasyonla çıkartılan testislerini eski sevgilisinin sakladığını iddia etti.

Eski sevgilisi William Wojciechowski'nin testislerini buzdolabında yumurtaların yanında sakladığını iddia eden Kingsley, el yazısıyla yazdığı bir beyanda "insan kalıntısı örneğinin" derhal iade edilmesini ve 6.500 dolar (yaklaşık 199 bin 360 TL) tazminat talep etti.

KARŞI DAVA AÇTI

37 yaşındaki William, testislerini zaten attığını iddia etti ve davayla ilgili dünya çapındaki haberlerden dolayı "aşağılandığını" söyleyerek 6.500 dolarlık (yaklaşık 199 bin 360 TL) bir karşı dava açtı. Bölge Hakimi Jeremy Bowie, 7 Şubat Çarşamba günü her iki eski sevgilinin iddialarını da reddetti.