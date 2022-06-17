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Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! “Daha uçamıyorsun” diyerek uçakla kavga etti

17.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da bir kişi ilginç bir olaya imza atarak uçakla kavga etti. Daha önce eşi benzeri görülmemiş olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, restoran ve kıraathane faaliyeti gösteren uçakla kavgaya tutuştu. Uçağa karşı, “Daha uçamıyorsun” diyerek tepki bile gösterdi. “Bütün biletleri yak. Benimkini de yak" diye bağıran vatandaşın uçakla kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasınca saniye saniye görüntülenirken, yaşananlar herkesi şaşırtmaya yetti.

Sakarya’da daha önce eşi benzeri görülmemiş ilginç bir olay yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, restoran ve kıraathane faaliyeti gösteren uçakla kavga etti. İlginç olay, gece saatlerinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı içerisinde yaşandı. Sakarya Büyükşehir Uçak Kıraathanesi ve Restoranın önüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın uçağa karşı tepkisi şaşırttı.

UÇAĞA "UÇ UÇ Kİ BANA TÜM GÜZELLİKLERİNİ GÖSTER” DİYE BAĞIRIP KAVGA ETMEYE BAŞLADI

Vatandaşlara hizmet vermek için restoran haline getirilen Airbus 300B4-203 tipi yolcu uçağının yanına gelen kişi bir anda, “Bütün biletleri yak. Benimkini de yak. Daha uçamıyorsun. Uç uç ki bana tüm güzelliklerini göster” diyerek bağırmaya başladı.

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Yolcu uçağında kaos! Pilot, “Kendimi iyi hissetmiyorum” anonsu yaptı, saatlerce tuvaletten çıkamadıYolcu uçağında kaos! Pilot, “Kendimi iyi hissetmiyorum” anonsu yaptı, saatlerce tuvaletten çıkamadı

Şahsın, uçağa karşı tepkisini gören çevredeki farklı bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. (İHA)


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Sakarya
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