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Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini kedi zanneden lise öğretmeninin hareketleri şaşırttı: Öğrencilerin ellerini yaladı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.02.2025 10:26
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Avustralya'nın Queensland bölgesindeki bir lise öğretmeninin kendisinden kedi olarak bahsettiği, öğrencilere tısladığı ve ders sırasında öğrencilerin ellerinin arkasını yaladığı iddia edildi. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini kedi zanneden lise öğretmeninin hareketleri şaşırttı: Öğrencilerin ellerini yaladı

MYNET|DIŞ HABERLER Brisbane'in güneyindeki Logan City'deki Marsden eyaletinde bir lisede çalışan öğretmenin öğrencilerden kendisine "Bayan Purr" diye hitap etmelerini istediği iddia edildi. Öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde öğretmenin sınıfın önünde mırladığı, kedi kulak bandı ve kordonu taktığı görüldü.

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"BU KESİNLİKLE İĞRENÇ"

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Veliler tarafından öğretmenin görüntüleri, "Sınıfta oturuyor ve ellerini yalıyor. Bu kesinlikle iğrenç. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor." notuyla paylaşıldı. Aynı sosyal medya paylaşımında bir anne öğretmenin kızına bir şeker için mırıldanarak ses çıkartmasını istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen Avustralya
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