Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Kendisini kedi zanneden lise öğretmeninin hareketleri şaşırttı: Öğrencilerin ellerini yaladı

MYNET|DIŞ HABERLER Brisbane'in güneyindeki Logan City'deki Marsden eyaletinde bir lisede çalışan öğretmenin öğrencilerden kendisine "Bayan Purr" diye hitap etmelerini istediği iddia edildi. Öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde öğretmenin sınıfın önünde mırladığı, kedi kulak bandı ve kordonu taktığı görüldü.

"BU KESİNLİKLE İĞRENÇ"

Veliler tarafından öğretmenin görüntüleri, "Sınıfta oturuyor ve ellerini yalıyor. Bu kesinlikle iğrenç. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor." notuyla paylaşıldı. Aynı sosyal medya paylaşımında bir anne öğretmenin kızına bir şeker için mırıldanarak ses çıkartmasını istediğini söyledi.