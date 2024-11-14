Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Sigorta şirketinden para almak için ayı kostümü giyen arkadaşı arabasına saldırdı: Dolandırıcılık böyle ortaya çıkartıldı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde dört arkadaş araçlarına ayı saldırdığını söyleyerek sigorta şirketinden hasarlarını tahsil etmek istedi. Olayda ayının 8 Ocak'ta Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki San Bernardino Dağları'ndaki Lake Arrowhead'de park halindeki 2010 model Rolls-Royce Ghost'a girerek hasar verdiğinin iddia edildi. Sigorta şirketine, hayvanın araca girdiğini gösteren video sunuldu.

Sigorta Departmanı yaptığı açıklamada , "Videonun daha detaylı incelenmesi sonucunda, soruşturmada ayının aslında ayı kostümü giymiş bir kişi olduğu belirlendi" dedi.

KOSTÜM EVLERİNDE BULUNDU

Yetkililer, şüphelilerin evinde kahverengi kürklü, ayı şeklinde bir kafası, pençeleri ve pençe izlerini taklit eden metal el aletleri bulunan ayı kostümü bulunduğunu söyledi.

Bakanlık , Glendale'den 26 yaşındaki Ruben Tamrazian, 39 yaşındaki Ararat Chirkinian ve 32 yaşındaki Vahe Muradkhanyan ile Valley Village'den 39 yaşındaki Alfiya Zuckerman'ın sigorta dolandırıcılığı ve komplo suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.