Böylesi tesadüf ancak filmlerde olur! 51 yaşında anne genç sevgilisinin kızının eski erkek arkadaşı olduğunu öğrendi... O anlar sosyal medyayı salladı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan 51 yaşındaki bir kadın evlilik kararı verdiği genç sevgilisini kızıyla tanıştırmak istedi ve anı kalması için de o anları cep telefonuyla kaydetti. Ancak kız annesinin sevgilisini görünce hayatını şokunu yaşadı çünkü genç adam onun eski sevgilisiydi.

Kızının eski erkek arkadaşıyla sevgili olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşayan anne, "Hayal kırıklığı yaşadım. Herkes sevmekte özgürdür. Aşk yanlış bir şey değil. Aramızdaki yaş farkına hiçbir zaman önem vermedim ama bu yaşanan şey beni şaşkına çevirdi" dedi.