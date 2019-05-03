Boyun kütletmeye dikkat! Şah damarınız yırtılabilir

“Şah damarı diseksiyonu genelde orta yaşlarda ve kontrolsüz tansiyonu olan hastalarda görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Yüksek kan basıncının şah damarını yırtması sonucu gelişen şah damarı diseksiyonu beyne giden kan akışını durdurarak beyin damarının tıkanmasına bunun sonucunda da inmeye neden olabilir ayrıca hayati sonuç da doğurabilir. Şah damarında yani boyun damarında, beyne giden damarda diseksiyon dediğimiz yırtılmanın görülme olasılığı oldukça düşüktür. Binde 1 veya 2 gibi dünyada çok nadir görülen vakalardandır. Dolaysıyla şah damarı diseksiyonu olguları literatürde olgu sunumu olarak nadir yayınlanabilecek vakalar arasındadır.

GENÇ YAŞLARDA DA GÖRÜLÜR MÜ?

Genç bir insanda felç olması çok alışık olduğumuz bir durum değildir. Genç yaşta diseksiyonu genelde aort damarında görüyoruz. Aort damarı yırtılıp felç olan hastalar da var. Yırtılma ile kalpten çıkan aort damarı şah damarının atardamarı ile kesişebiliyor ve bu yırtılmada şah damarının ağzı birden kapanıp beyne kan akışını engelleyebiliyor. Bu durumda da hastalar ani felçle karşılaşabiliyor. Ancak bu daha büyük, daha komplike bir olay. Ayrıca boyun travmaları, boyun kütletme hareketleri, boyna gelen darbeler de şah damarı diseksiyonuna neden olabilir.