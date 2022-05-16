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Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı! Uyanık 'pes' dedirtti: "Daha çok para ediyor"

16.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madeni paraları kiloyla hurdacıya satan uyanık yakayı ele verdi. Türk Lirası'nda son günlerde yaşanan değer kaybını fırsata çevirmek isteyen şahıs, madeni paraları toplayıp kiloyla hurdacıya sattı. Topladığı bozuk paraları kilosu 70 TL'den satan şahıs gözaltına alındı.

Türk Lirası'nın son günlerdeki değeri kaybı özellikle madeni paraların maden değerini TL değerinden daha pahalı hale getirdi. Bazı uyanıklar da bunu ticarete döktü. Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, topladığı 70 kilogram bozuk parayı değerinden fazla kazanmak için kilosunu 70 liradan hurdacıya satan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsa “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldı.

BOZUK PARA SATARKEN YAKALANDI

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavülde olan bozuk paraların hurdacılara satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, hızlı bir şekilde adrese geçerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen polis ekipleri, işyerine gelen şahıslara bozuk para satıldığından şüphelenerek harekete geçti.

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BOZUK PARALARIM KİLOSUNU 70 LİRADAN SATIN ALMIŞLAR

İşyeri sahibi Ramazan Y.’nin yanına giden polis ekipleri, işyerinde bulunan çuvaldaki bozuk paraları kimden aldığını sordu.

Ramazan Y. polis ekiplerine paraları aldığı şahısları tanımadığını, telefondan kendilerine ulaştıklarını ve tedavülde olan bozuk paraların da kilosundan 70 lira aldığını söyledi.

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Bunun üzerine Beyoğlu polisi işyeri sahibi Ramazan Y. ve sonrada tespit ettikleri paraları alan hurdacıya getiren Meshud A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Emniyete götürülen şahsılara ifadelerinin alınmasının ardından “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

(İHA)

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