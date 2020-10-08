Bozulmasını istemiyorsanız kurutucuya ASLA bunları koymayın

Kurutucular acil durumlar için bir kurtarıcı olabilir. Aynı zamanda en sevdiğiniz kıyafetiniz veya ayakkabınız için bir felaket de... Kurutucuyu doğru kullanmanız hem sizin kıyafetleriniz hem de kurutucunun uzun ömürlü olması için çok önemli.

Makinenize nelerin atılmaması gerektiğine dair hazırladığımız kılavuzumuzla kurutma felaketlerinden uzak duracaksınız...

SUTYENLERİ KURUTUCUDAN UZAK TUTUN

Hem kurutucu için hem de sutyeniniz için bu ikiliyi asla bir araya getirmeyin. Dantel, tokalar, kayışlar, dolgu... Bunların hepsi kurutucunun içinde paramparça olabilir.

MAYO VE BİKİNİ

Sıcak suda yıkamadığımız mayo ve bikinileri aynı şekilde kurutucuya da atmamalıyız. Deniz suyunda şeklini koruyacak şekilde tasarlanan mayolar, kurutma makinesiyle de kolayca zarar görür. Düşük kaliteli bir bikini aşırı sıcaktan eriyip parçalanarak kurutucunuza geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.

TAYTLAR

Çekmeye çok müsait yapıda olan taytları kurutucuya attığınız zaman muhtemelen birkaç beden küçülmüş şekilde çıkacaktır. En iyisi açık havada kurutmak.

PULLAR, PAYETLER

En tehlikeli kıyafetlerin başında pullu ve payetli ürünler gelir. Üzerine pul, payet, boncuk gibi işlemeleri olan kıyafetinizi kurutucuya koyduğunuz an bozulacağını asla unutmamalısınız. Bu kıyafetleri kurutucuya atarsanız, kopan pul, boncuk ve payetler makineyi tıkayarak kurutucunuzun bozulmasına neden olacaktır.