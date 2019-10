Brad Pitt kendisini anlattı: 'Benzersiz olmak istiyorum'

Son zamanlarda kamera karşısına sık geçmeyen Brad Pitt, en son Once Upon A Time In Hollywood ve Ad Astra filmlerinde rol aldı.

NTV'nin aktardığına göre kariyeri boyunca yaptığı seçimlerin giderek daha kişisel bir hale geldiğini söyleyen Pitt, kendisine sorduğu “Bir role başkasının katamadığı ne katabilirim?” sorusuna şu yanıtı verdi.

Kişisel deneyimlerimi, mizah anlayışımı, acılarımı, mahcubiyetlerimi... Christian Bale ya da Tom Hardy’yi seyrederken, onların başardığını başaramayacağımı düşünürüm. Seyretmeye bayılıyorum ama o rollerin içine giremem. Ben de kendi alanımda böyle benzersiz olmak istiyorum.

GQ Türkiye’de yer alan röportajında ünlü oyuncu hayatıyla ilgili şöyle bir itirafta bulundu:

Leo (DiCaprio) ile geçen gün sohbet ediyorduk. 90’ların sonu ya da 2000’lerin başıydı herhalde, ilginç rollerin peşinde koşuyordum ancak hayallerimdeki kadar ilginç bir hayat yaşamadığımı fark ettim.

“Her sahnenin çekimi boks ringinde olmaya benzer” diyen Pitt, “Hazırlanır ve beklersin, eldivenlerini geçirirsin eline ve ringe yürürsün. ‘Set hazır’ derler, ringe çıkarsın, üç dakikada yapabildiğinin en iyisini yaparsın. Her zaman beklediğin gibi gitmez işler, yumruk da yersin, yere de düşersin ama gerçekten dövüştüğün sürece kazanmışsın demektir” ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu, aktörlüğüyle ilgili kendisini kızdıran şeyi şöyle açıkladı:

’Neticede o bir aktör’ dedikleri zaman sinir oluyorum, sanki rol kesiyormuşum gibi. Oysa bir role bürünmek onu gerçek kılmaktır.

“Birçok aşamadan geçtim şu hayatta” diyen Pitt, inanç dünyasındaki şekil değişikliklerini şöyle anlattı: