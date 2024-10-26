Brezilya bu olayı konuşuyor! Sarhoş model benzinlikte polise saldırdı... Kasıklarına tekme attığı anlar anbean kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Campinas bölgesinde Brezilyalı model Ana Paula Leme öfke nöbeti geçirerek benzinlikteki personelle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında sarhoş olan modelin "onu öldüreceğini" ve "iğrenç" dediği ve yere tükürdüğü ifade edilirken olaya polis müdahale etti.

TEKMELER SAVURDU

Tutuklanacağı söylenen model polislerden birinin koluna, dizine ve kasık bölgesine tekmeler attı. Sadece meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söyleyen model, alkollü araç kullanma, tutuklamaya direnme ve hakaret suçlarından suçlu bulundu. Leme, 192 sterlin (yaklaşık 8 bin 554 TL) kefaleti ödedikten sonra serbest bırakıldı.

KAVGANIN NEDENİ: YİYECEKLERMİŞ

Direksiyon başında alkol içerek benzinliği girdiği iddia edilen model personelden atıştırmalık yiyecekler istedi. Siparişini beğenmeyen model atıştırmalıkları tezgaha fırlattı. Çalışanlar, Leme'nin ödemeyi reddettiğini, bunun üzerine kasiyerin onu dışarıya kadar takip ettiğini ve Leme'nin kendisine küfür ettiğini ve kısa süre sonra polisleri aradıklarını iddia etti.