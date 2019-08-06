Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler

Jair Bolsonaro, "Bu adamlar [suçlular] sokaklarda [yasa onaylanırsa] hamam böcekleri gibi ölecekler. OIması gereken de bu. Brezilya polisi suça karşı mücadele eşit koşullarda olmayan bir savaş veriyor. Polisler, silahlarını kullandıkları için yargılanmak yerine madalya almalılar" dedi.

Ülkede geçen yıl polisin sokakta öldürdüğü kişilerin sayısı rekor düzeye ulaşmış ve bir sene içinde 6 bin 200 kişi öldürülmüştü.

Brezilya polisi halen "yargısız infaz" yaptığı için eleştiriliyor.

Bolsonaro, bu yasanın şiddeti azaltmak için ölümcül güç kullanan polis memurlarına yasal koruma sağlayacağını söylüyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Bolsonaro, katıldığı bir televizyon programında Kongre'nin Ceza Kanunu'ndaki bazı eylemleri suç olmaktan çıkaran düzenlemeyi onaylayacağını umduğunu söyledi.

Ülkenin aşırı sağcı lideri, "Bu yasa sayesinde suçlular sokaklarda hamam böcekleri gibi ölecekler" dedi.

Brezilya lideri, "canlarını ve mallarını korumak için suçluların karşısına dikilen vatandaşların" da benzer bir korumayı hak ettiğini söyledi.

Guardian gazetesi, "Bolsonaro'nun standartlarına göre bile ağır" dediği bu açıklamaların destekçilerini sevindirdiğini ancak insan hakları savunucuları ve muhalefetin tepkisini çektiğini yazdı.

'POLİS ŞİDDETİ ÖZENDİRİLİYOR'

Sao Paulo'da tanınmış bir insan hakları aktivisti olan hukukçu Ariel de Castro Alves, "Bunlar çok korkunç açıklamalar" dedi.

Alves, Bolsonaro'nun "acımasız ve insanlık dışı söyleminin, çoğunlukla yoksul, genç ve siyah erkekleri hedef alan polis şiddetini tırmandırdığını" öne sürerek yeni yasanın her şeyi daha da kötü hale getireceğini savundu:

"2019'un ilk yarısında sadece Sao Paulo'da askeri polis 414 kişiyi öldürdü. Bu 2003'ten beri görülen en yüksek sayı. Polis şiddetini özendiriyor ve acımasızlığa aracı oluyor."

GEÇEN YIL POLİS 6 BİN 200 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Igarape Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun direktörü Robert Muggah da Rio de Janeiro'da da polis şiddetinin tırmandığına dikkat çekerek bu yılın ilk 3 ayında polisin 434 kişiyi öldürdüğünü söyledi.