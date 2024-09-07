Dünyanın konuştuğu istismar davasında yeni detaylar! 10 yıl, 50 farklı erkek... Tecavüze uğradığı anlarını böyle izlemiş: "Dayanılmazdı midem bulandı"

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa’da 71 yaşındaki Dominique Pelicot’un yabancı erkekleri evine davet ederek ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği ortaya çıktı. Gisele Pelicot adlı 72 yaşındaki kadın, yıllarca ağır dozda uyku ilacı etkisi altındayken onlarca erkeğin tecavüzüne uğradı. Bilgisayarda bulunan 3 bin 800’den fazla fotoğraf ve video görüntülerinde yer alan 51 şahıs, eş Dominique Pelicot ile birlikte yargılanıyor.

Kürsüye çıkan Gisele tecavüz anlarını ilk kez öğrendiğinde yaşadıklarını, " Dominique, bir süpermarkette kadınların etek altı fotoğraflarını çektiği için tutuklanmıştı. Bunun ardından polis benden ifade istedi. Bana cinsel hayatımız hakkında sorular sordu. Ona hiç eş değiştirme veya üçlü yapmadığımı söyledim. Tek eşli bir kadın olduğumu söyledim. Kocamınkinden başka hiçbir erkeğin elinin üzerimde olmasına dayanamazdım" dedi.

"DÜNYAM PARÇALANDI"

Polis memurunun 1 saat sonra fotoğraf ve videolarla geri geldiğini ifade eden Gisele, "Ama bir saat sonra memur, 'Size hoşunuza gitmeyecek bazı şeyler göstereceğim' dedi. Bir klasör açtı ve bana bir fotoğraf gösterdi.Yatakta uyuyan adamı veya kadını tanıyamadım. Memur sordu: 'Hanımefendi, bu sizin yatağınız ve komodininiz mi?' Kendimi alışılmadık bir şekilde giyinmiş halde tanımak zordu. Sonra bana ikinci bir fotoğraf ve üçüncü bir fotoğraf gösterdi.Ondan durmasını istedim. Dayanılmazdı. Hareketsizdim, yatağımdaydım ve bir adam bana tecavüz ediyordu. Dünyam parçalandı" diye konuştu.

SADECE TEK 1 KİŞİYİ TANIDI

Görüntülerde 50 farklı şahıs tespit edilirken sadece 1 adamı tanıdığını belirten Gisele, "Nazik bir komşumuzda. Dışarıda birbirimizi gördüğümüzde mesafeli bir şekilde konuşurduk. Bana istismarda bulunduğundan haberim yoktu" ifadelerini kullandı.