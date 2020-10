Briç nasıl oynanır, kuralları nedir?

İskambil kartları her evde bulunan, ev veya arkadaş ortamında can sıkıntımızı giderecek en keyifli seçeneklerden biri. İskambil kartları ile oynayabileceğiniz onlarca oyun mevcut. Zaman ve mekan fark etmeden pratik bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyunlar arasında en eğlencelilerden biri ise briç oyunu. Briç oyununu, sizin için hazırladığımız bu yazıda tüm detayları ile öğrenebilir; hem güzel vakit geçirip hem de beyim jimnastiği yapabilirsiniz. Briç nasıl oynanır, briç kuralları nelerdir gibi sorularınızın hepsi bu yazıda tek tek cevap bulacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdiden iyi eğlenceler.

Briç Oyunundaki Kartlar

l Briç oyununda da diğer iskambil oyunlarında olduğu gibi 4 tür kart bulunur ancak kartların ismi değişir.

l Maça kartına briçte pik denir.

l Kupa kartına briçte kör denir.

l Karo kartına briçte de karo denir. İsmi değişmez.

l Sinek kartına briçte trefl denir.

l Briçte kartlar güçlerine göre büyükten küçüğe şöyle sıralanır; as, papaz, kız, vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

l Eğer koz seçildi ise bu sıralama geçersizdir en güçlü kart koz kartı olur.

l Kartların gücü deklarasyon konuşmalarında önemlidir çünkü hangi takımın kontratı yüksek ise o takım oyunu belirler.

Deklarasyon konuşmalarında seviye her zaman yükseltilmelidir. Bir takım kontratı belirtti ise rakip takımın daha yüksek bir kontrat belirtmesi gerekir.

Briç Oyunu Nasıl Oynanır?

l Briç ortaklık gerektiren bir oyundur. Her oyuncunun karşısına ortağı oturur.

l Oyunculardan biri soldan başlayarak ve saat yönünde ilerleyerek tüm oyunculara 13 adet kart dağıtır.

l Briçteki asıl amaç elleri kazanmak.

l Bir el her oyuncunun ortaya attığı 4 karttan oluşur. Bu demektir ki her oyunda kazanılacak 13 el vardır. El başında atılan ilk karta çıkış kartı denir.

l Eğer çıkış sırası sizde ise istediğiniz her kartı seçebilirsiniz. Oyunda ilk kartı siz çıkmıyorsanız ise çıkılan karta uygun renkte kart çıkma gibi bir zorunluluğunuz vardır. Ancak elinizde uygun kart yok ise elinizdeki kartlardan istediğinizi oynayabilirsiniz.

l Kartları dağıtan oyuncunun konuşmaya başlamasıyla oyun da başlar. Bu konuşmaya deklarasyon denir. Oyuncular ortağıyla konuşarak en iyi kontratı bulmaya çalışır.

l Oyunda toplam löve sayısı 13’tür. Yani her oyuncu ortaya bir kart attıktan sonra o eli biri alır. Kontrat denilen şey ise bu 13 löveden kaç tanesini sizin ekibiniz kazanır, koz olarak hangi rengi oynamalısınız gibi ortağınızla önceden yaptığınız tahmine denir. Koz ve löve sayısını gösteren şey kontrattır.

l Deklarasyonu kazanan takımdan sadece bir oyuncu kontratı oynar. Ortağı ise elini açar ve oyuna müdahale edemez. Elini açan kişiye dummy denir. Kısaca 1 el açık, üç el kapalı olarak oynanan oyuna deklaran denir. Deklaran oyununda amaç, ortağınız ile belirlediğiniz kontratı yapmaya çalışmanızdır. Rakip oyuncular ise kontratınızı gerçekleştirmenizi önlemeye çalışır.

l Kontratı gerçekleştiren ve elleri alan takım oyunu kazanır.

l Oyun kozsuz da oynanabilir. Kontratta takım oyuncuları iyi bir kozda anlaşamaz ise oyun kozsuz oynanır. Bu tür oyuna sanzatu denir. Sanzatuda çakma yoktur eli kim güçlü kartı atarsa o alır.

l Eğer elde koz yok ise en yüksek kartı atan kişi kazanır.