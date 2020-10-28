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Briç nasıl oynanır, kuralları nedir?

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İskambil kartları hepimizin neşe kaynağı. Arkadaşlarınız veya aileniz ile eğlenmek istediğiniz zaman ilk aklınıza gelen iskambil kartları ile oynanan oyunlar olur. Briç de en sevilen iskambil oyunlarından biri. Siz de "Briç nasıl oynanır, kuralları nelerdir?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorsanız işte briç oyunu hakkında her şey…

Briç nasıl oynanır, kuralları nedir?

İskambil kartları her evde bulunan, ev veya arkadaş ortamında can sıkıntımızı giderecek en keyifli seçeneklerden biri. İskambil kartları ile oynayabileceğiniz onlarca oyun mevcut. Zaman ve mekan fark etmeden pratik bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyunlar arasında en eğlencelilerden biri ise briç oyunu. Briç oyununu, sizin için hazırladığımız bu yazıda tüm detayları ile öğrenebilir; hem güzel vakit geçirip hem de beyim jimnastiği yapabilirsiniz. Briç nasıl oynanır, briç kuralları nelerdir gibi sorularınızın hepsi bu yazıda tek tek cevap bulacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdiden iyi eğlenceler.

Briç Tarihi

Oyunun kökeni ile ilgili birçok iddia var. Bir iddiaya göre briç Türk kökenli bir oyundur. Briç kelimesinin bir-üç kelimelerinin bozulmasından dolayı ortaya çıktığı düşünülmekte çünkü oyun sırasında üç elin kapalı, iki elin açık olmasından dolayı insanlar briç oyununun Türk kökenli olduğunu iddia ederler. Ancak bu iddia asılsızdır.

Briç kökenine dair bir başka iddia ise 1910’lu yıllarda İngiliz askerlerin Galata Köprüsü altında bulunan kahvehanelerde oynadıkları iskambil oyununa bridge (İngilizce’de köprü anlamına gelir) dedikleri için zamanla briç ismine evrildiği düşünülür. Ancak bu iddia da çok doğru değildir.

Briç kökenine dair en geçerli iddia ise İngilizlerin whist isimli oyunundan evrimleşerek bugüne gelmesidir. Bugün en yaygın oynanan biçimi ve kuralları ise Amerikan iş adamı Harold Vanderbilt tarafından oluşturulmuştur. 1920’lerde Ely Culberstson, 1040’lı ve 1950’li yıllarda ise Charles Goren yazdıkları kitaplar ile oyunu halka tanıtmışlardır. Radyo ve televizyon programları ile de oyun iyice popülerleşmiştir. Briç, Türkiye’de Fransa aracılığıyla yaygınlaşmıştır. Bu sebeple oyunla ilgili deyimlerin Fransızca’sının kullanılması bir briç geleneğidir.

Briç Nedir?

Briç 52’lik iskambil kartları ile oynanan zeka ve strateji oyunudur. Diğer iskambil kartları ile oynanan oyunların aksine bu oyunda şans faktörü çok az etkilidir. Oyuncu yetenek ve zekası ile öne çıkar bu yüzden genellikle satranç ile karşılaştırılır. Oyunda 4 oyuncu bulunur. Oyun genel olarak zor bir oyun diye anılır ancak özellikle hafıza ve zihni gelişimi için önemlidir. Hatta briç oyunu Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ gibi okullarda seçmeli ders olarak okutulur.

Briç Oyunundaki Kartlar

l Briç oyununda da diğer iskambil oyunlarında olduğu gibi 4 tür kart bulunur ancak kartların ismi değişir.
l Maça kartına briçte pik denir.
l Kupa kartına briçte kör denir.
l Karo kartına briçte de karo denir. İsmi değişmez.
l Sinek kartına briçte trefl denir.
l Briçte kartlar güçlerine göre büyükten küçüğe şöyle sıralanır; as, papaz, kız, vale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
l Eğer koz seçildi ise bu sıralama geçersizdir en güçlü kart koz kartı olur.
l Kartların gücü deklarasyon konuşmalarında önemlidir çünkü hangi takımın kontratı yüksek ise o takım oyunu belirler.

Deklarasyon konuşmalarında seviye her zaman yükseltilmelidir. Bir takım kontratı belirtti ise rakip takımın daha yüksek bir kontrat belirtmesi gerekir.

Briç Oyunu Nasıl Oynanır?

l Briç ortaklık gerektiren bir oyundur. Her oyuncunun karşısına ortağı oturur.
l Oyunculardan biri soldan başlayarak ve saat yönünde ilerleyerek tüm oyunculara 13 adet kart dağıtır.
l Briçteki asıl amaç elleri kazanmak.
l Bir el her oyuncunun ortaya attığı 4 karttan oluşur. Bu demektir ki her oyunda kazanılacak 13 el vardır. El başında atılan ilk karta çıkış kartı denir.
l Eğer çıkış sırası sizde ise istediğiniz her kartı seçebilirsiniz. Oyunda ilk kartı siz çıkmıyorsanız ise çıkılan karta uygun renkte kart çıkma gibi bir zorunluluğunuz vardır. Ancak elinizde uygun kart yok ise elinizdeki kartlardan istediğinizi oynayabilirsiniz.
l Kartları dağıtan oyuncunun konuşmaya başlamasıyla oyun da başlar. Bu konuşmaya deklarasyon denir. Oyuncular ortağıyla konuşarak en iyi kontratı bulmaya çalışır.
l Oyunda toplam löve sayısı 13’tür. Yani her oyuncu ortaya bir kart attıktan sonra o eli biri alır. Kontrat denilen şey ise bu 13 löveden kaç tanesini sizin ekibiniz kazanır, koz olarak hangi rengi oynamalısınız gibi ortağınızla önceden yaptığınız tahmine denir. Koz ve löve sayısını gösteren şey kontrattır.
l Deklarasyonu kazanan takımdan sadece bir oyuncu kontratı oynar. Ortağı ise elini açar ve oyuna müdahale edemez. Elini açan kişiye dummy denir. Kısaca 1 el açık, üç el kapalı olarak oynanan oyuna deklaran denir. Deklaran oyununda amaç, ortağınız ile belirlediğiniz kontratı yapmaya çalışmanızdır. Rakip oyuncular ise kontratınızı gerçekleştirmenizi önlemeye çalışır.
l Kontratı gerçekleştiren ve elleri alan takım oyunu kazanır.
l Oyun kozsuz da oynanabilir. Kontratta takım oyuncuları iyi bir kozda anlaşamaz ise oyun kozsuz oynanır. Bu tür oyuna sanzatu denir. Sanzatuda çakma yoktur eli kim güçlü kartı atarsa o alır.
l Eğer elde koz yok ise en yüksek kartı atan kişi kazanır.

Briç Terimleri

l Ace: Briçte en büyük kart.
l Açılmak: Kontrat belli olduktan sonra kontrat sahibinin solundaki oyuncunun ilk kartı atması.
l Açıcı: Pas dışındaki deklarasyonu başlatan oyuncuya denir.
l Alert: Uyarı. Rakibi uyarmak için kullanılan kart.
l Apel vermek: Savunmadaki oyuncuların oyun sırasında oynadıkları kart aracılığıyla ortağına mesaj göndermesi.

Briç Kuralları Nelerdir?

l Deklaran için kart açık bir şekilde masaya değer ise kart oynanmış sayılır.
l Defans için kart yüzeyi ortağı tarafından görülür ise kart oynanmış sayılır.
l Biri alert kartını atarsa ve siz ne anlama geldiğini bilmek isterseniz oyuncudan açıklamasını isteyebilirsiniz.
l Deklarasyon belirten kişi daha sonra fikrini değiştiremez.
l Eğer oyunda bidding box kullanıyorsanız kart çıkarmaya hazır olmadan bidding box’a dokunmayın aksi halde ortağınıza yanlış bilgi vermiş olursunuz.
l Oyun sırasında önceki eller tartışılmaz.

Briç Oyununun Faydaları Nelerdir?

l Briç masa başında oynansa da spor olarak kabul edilmekte çünkü zihninizi dinç tutar.
l Zekayı geliştirir.
l Konsantrasyon gücünü ve seviyesini arttırır.
l Hızlı karar verme yeteneğini geliştirir.
l Alternatifleri düşünmeyi öğretir.
l Paylaşımcı ve dürüst olmayı öğretir.

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