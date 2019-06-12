Bridget Jones tarzı külotlara son! İşte 18 ay dayanıklı regl dönemine uygun iç çamaşırı

Birçok kadın regl dönemlerinde sızıntı yapma, lekelenme riski nedeniyle daha büyük iç çamaşırları tercih ettiği için seksi iç çamaşırlarından vazgeçmek zorunda kalabiliyor.

Sian Hickey ise bu sorunun önüne geçmek için hem seksi olabilecek hem de akıntıyı sızdırmayacak bir iç çamaşırı tasarladı. İngiltere Leicester de Montfort Üniversitesi'nde okuyan Sian, son proje ödevi için kadınların yardıma koşmuş gibi görünüyor.

Hijyenik ped, tampon ve büyük iç çamaşırları kullanmanıza gerek yok diyen 21 yaşındaki genç kız bu ürünlerin yıkanıp 18 ay boyunca kullanılabileceğini söylüyor.

Öğrenci tasarımının ses getirmesini umarak, ''biz kadınlar bu dönemde ruhsal değişimler, duygu geçişleri yaşıyoruz. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de Bridget Jones tarzı külotlar giymek zorunda kalıyoruz. Ancak buna artık bir son verebiliriz. Çünkü bu iç çamaşırları artık çok seksi görünmenizi sağlayacak.''

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