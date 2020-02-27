MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Britney Spears, dans ederken ayağını kırdı

Britney Spears, dans ederken ayağını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 13:37 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Britney Spears, çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. O anları kayıt altına alan ve daha sonra sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Spears'ın kırılan ayağının sesi ise duyanların tüylerini diken diken etti.

Britney Spears, Şubat ayının ilk günlerinde yaşadığı talihsiz olayın görüntülerini Instagram hesabından paylaşınca bir anda olay oldu. Dans ettiği sırada ayağını kıran 38 yaşındaki Spears’ın kayıt altına aldığı antrenmanı hüsranla bitiyor. Siyah şortu ve sarı spor büstiyeriyle dikkat çeken Spears’ın attığı yanlış adımdan sonra çıkan ses ise oldukça net duyuluyor.

Spears videonun açıklamasını, “Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü” şeklinde yaptı.

Britney Spears’ın sevgilisi Sam Asghari de olayı hastaneden bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu. Sevgilisi Spears için, “Bir şeyi kırdığında daha güçlü iyileşir, özellikle konu sen isen” notuyla paylaşmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meghan Markle açtı ağzını yumdu gözünü! 'Çekemiyorlar'Meghan Markle açtı ağzını yumdu gözünü! 'Çekemiyorlar'
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Britney Spears, Britney Spears ayak kırığı,

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

TSK'dan Esad rejimine ağır darbe

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

İklim değişikliğinin etkilediği alanlardaki konutlar boşaltılacak

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

3 milyar fotoğraf internete düşecekti

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Aleyna'nın annesi Akalın'a 'teyze' deyince...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Aynada kendini görmelisin'

'Aynada kendini görmelisin'

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birce Akalay: Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz

'Frikik vermeyi kimseden öğrenecek değiliz'

Ece Erken kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'

Kendini savundu! 'Tapeleri olan bir kadın...'

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın bu hamlesi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı!

Defne Samyeli'yi şaşkına çeviren hareket!

Meghan Markle açtı ağzını yumdu gözünü! 'Çekemiyorlar'

Meghan Markle açtı ağzını yumdu gözünü! 'Çekemiyorlar'

Emmy Rossum'u yeni haliyle tanımak imkansız!

Yeni haliyle tanımak neredeyse imkansız!

Berdan Mardini yer sofrasından paylaştı

Eşi yer sofrası kurdu! Mest oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.