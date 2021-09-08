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  4. Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu

Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu

08.09.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears, şarkıcının vasiliğinden çekilmek için Los Angeles'ta mahkemeye başvuruda bulundu. Jamie Spears, başvurusunda, kızının artık kendisinin vasiliğine ihtiyaç duymadığını belirtti. 2008'de Britney Spears'in akıl sağlığı konusunda kaygı duyulmaya başlanmasından sonra, Jamie Spears kızının vasiliğini üstlenmişti.

Britney Spears'ın babası, kızının vasiliğinden çekilmek için mahkemeye başvurdu

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears, şarkıcının vasiliğinden çekilmek için Los Angeles'ta mahkemeye başvuruda bulundu.

Jamie Spears, başvurusunda, kızının artık kendisinin vasiliğine ihtiyaç duymadığını belirtti.

2008'de Britney Spears'in akıl sağlığı konusunda kaygı duyulmaya başlanmasından sonra, Jamie Spears kızının vasiliğini üstlendi.

Mahkeme, Jamie Spears'a kızının servetini ve hayatının diğer alanlarını kontrol etme yetkisi verdi.

Halen 39 yaşındaki Britney Spears iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

#FreeBritney kampanyası

Britney Spears; kendisine ilaç verildiğini, zorla sahneye çıkmasının istendiğini ve çocuk sahibi olmasının engellendiğini öne sürmüştü.

Spears'ın avukatı Mathew Rosengart, vesayet boyunca müvekkilinin servetini yönetenlerin yaptıklarına dair soruşturmanın sürdüğünü söylemişti.

Jamie Spears ise suçlamaları reddetmiş ve kızının durumunun kendisini kaygılandırdığını savunmuştu.

Şarkıcının hayranları ise #FreeBritney kampanyası başlatarak, Britney Spears'ın hayatı üzerinde söz söyleyebilme hakkına sahip olmasını talep etmişlerdi.

Yasal anlaşmazlık, bu yıl yayımlanan ve şarkıcının vesayeti konusundaki tartışmaları ele alan "Framing Britney Spears" adlı belgeselle yeniden gündeme gelmişti.

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