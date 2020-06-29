KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Brokoli çorbası diyeti nedir, nasıl yapılır?

Brokoli çorbası diyeti nedir, nasıl yapılır?

sebboy sebboy
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Brokoli, lahanagiller familyasından gelen, İtalya ile özdeşleşmiş bir sebzedir.

Brokoli çorbası diyeti nedir, nasıl yapılır?

Dünyada yaygın olarak tüketilmesi 1900'lü yılların başlangıcına dayanır. Lif oranı yüksek, az kalorili ve bol vitaminlidir. Hem metabolizmayı hızlandırır hem de kişiyi tok tutma özelliğine sahiptir. Kükürt, potasyum, folik asit, selenyum ile bol diyet lifi, A, E, B1 ile C vitaminleri başta olmak üzere pek çok vitamini içerir. 1 bardak ölçüsünde brokoli tüketildiğinde vücudun günlük C vitamini ihtiyacının %153'ü, folat ihtiyacının %14’ü, A vitamini ihtiyacının %11’i ve diyet lifi ihtiyacının da yüzde 9’u karşılanmış olur. Brokoli cilt sağlığı için de oldukça önemli bir sebzedir. Cilt kanserine karşı koruma sağlar, cildi güzelleştirir, cilt lekelerini önler, güneşten alınan D vitaminin vücutta tutularak depolanmasını sağlar. Bir antioksidan deposu olan brokoli vücudu zararlı maddelerden arındırmaya yardımcıdır. Bu yönüyle pek çok detoks içeceğinin ana malzemesidir. Brokolinin çorbasını yaparak vücut kanser, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, cilt hastalıklarına karşı korunabilir ve bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.

Çeşitli şekillerde tüketilebilen brokolinin besin değerinden en çok fayda çiğ halde tüketilmesiyle elde edilirken, çiğ tüketmek istemeyenler için buharda pişirme yöntemi de önerilir. Ancak brokoli aşırı pişirildiğinde besin değerinin %60'ını kaybeder. Diyet sırasında ise brokoli çorbası diğer sebzelerle harmanlanarak pişirilir. Diğer sebzelerin de kullanılması sebebiyle oldukça besleyici, enerji verici, antioksidan yönünden zengin, sağlıklı ve kısa sürede sonuç alınabilen bir diyet programı

Brokoli Çorbası Diyeti Nasıl Yapılır?

soup-2897649_1280

Kilo vermek isteyenlerin tükettiği bir sebze olan brokoli hem lezzetli, posalı ve besleyici hem de düşük kalorilidir. Diğer sebzelerle pişirildiğinde de uyumlu bir lezzet elde edildiğinden brokoli çorbası diyeti pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Oldukça düşük kalorili olan brokoliden yapılan çorba sayesinde doyurucu bir diyet menüsü elde edilebilir.

Bir kase brokoli 5 gram protein, 3.8 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 0.2 gram yağ içerir. Her öğünde brokoli çorbası tüketilmesi suretiyle yapılan bu diyette her bir porsiyonun ortalama 120 kalori olması gerekir. Brokoli çorbası sabah, öğle ve akşam en az bir tabaklık porsiyonlar halinde olmak üzere gün içinde istenildiği zaman tüketilebilir. Bazı zamanlarda brokoli çorbasına ek olarak bir kase yağsız yoğurt veya ayran da tercih edilebilir.

Diyet süresince bol bol bitki çayı ve su tüketilmesi önerilir. Ayrıca her gün tempolu olarak yarım saatlik yürüyüşler yapılması da yararlı olur. Bu sayede metabolizma hızlanır ve kilo vermek kolaylaşır.

Brokoli Çorbası Nasıl Pişirilir?

Diyet programı dahilinde bir günlük tüketilmesi gereken miktarda brokoli çorbasını pişirmek için gerekli olan malzemeler şöyledir:

  • Yarım kilo brokoli
  • 1 tane kuru soğan
  • 1 tane havuç
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı yağsız süt
  • 1 demet maydanoz
  • 1 demet dereotu
  • Taze nane veya kuru nane
  • Karabiber, tuz, pul biber

Brokoli çorbası diyeti boyunca kullanılacak en önemli ana malzeme bir adet derin çorba tenceresi olacaktır. Çorbayı pişirmek için tencerenin içerisine yeteri kadar su eklenir ve brokoliler yumuşayana kadar haşlanmaya bırakılır. Kuru soğan doğranıp zeytinyağında kavrulur. Havuç doğranarak haşlanan brokolilerin olduğu tencereye eklenir. Maydanoz, taze nane ve dereotu doğranır. Kaynayan brokolilerin içine dereotu, maydanoz, taze nane, soğan, karabiber, tuz, pul biber eklenip mikserden geçirilir. Daha sonra tekrar tencereye koyulur ve üzerine süt ilave edilerek 5 dakika daha kaynatılır. Bu işlemin ardından brokoli çorbası tüketime hazır hale gelir.

Bu şekilde tarife uygun olarak pişirilen brokoli çorbasını acıktıkça tüketip, su içerek ve düzenli yürüyüş yaparak, brokoli çorbası zayıflatır mı hususuna 1 haftada verilen 5 kilo ile netlik getirilebilir.

Yiyebilecekleriniz

Soğan, brokoli, yağsız süt, yağsız yoğurt, çorbayı tatlandırmak için çeşitli baharatlar, kuru soğan, dereotu, maydanoz, taze nane gibi yeşil yapraklı otlar, havuç, sınırlı miktarda zeytinyağı, bitki çayları tüketilebilir.

Yememeniz Gerekenler

Brokoli çorbası diyeti tek besine dayalı olduğu için söz konusu çorbayı pişirirken kullanılan malzemelerin haricindeki her şey yasaktır.

Brokoli Çorbası Diyetinin Faydaları

broccoli-1539374_1280

  • Brokolinin düşük kalorili ve doyurucu bir sebze olması sebebiyle zayıflatıcı etkisi yüksektir.
  • Brokoli çorbası tüketmek iştahı kapatır, daha az yemek yemeye yardım eder.
  • İçerdiği yüksek oranlı lif sayesinde sindirim sistemini rahatlatır ve kilo kaybını hızlandırır.
  • Brokoli çorbası ile zayıflayanlar aynı zamanda brokolinin yüksek antioksidan içeriğiyle vücutlarını birikmiş zararlı maddelerden arındırabilirler.
  • Brokoli tüketimi cilt sağlığı için oldukça yararlıdır. Cildi güzelleştirir, cilt kanserine karşı kalkan olşturur, cilt yaşlanmasını ve lekelenmeyi geciktirir, güneşin zararlı etkilerinden cildi korur.
  • Brokoli çorbası içerdiği zengin A, E, C vitaminleri sayesinde vücuda direnç ve enerji verir. Diğer diyetlerdeki gibi yorgunluk hissinin oluşmasına izin vermez.
  • Yağ yakıcı brokoli çorbası tüketerek kısa sürede hızlı bir şekilde kilo verilebilir. Bu yönüyle de özellikle çok kilolu hastalara motivasyon kaynağı olur, moral verir.
  • Brokoli çorbası diyeti sayesinde vücut kanser, diyabet, kalp damar rahatsızlıkları, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, cilt kanseri ve sindirim sistemi hastalıklarından korunur.
  • Brokoli çorbası diyeti günlük alınan besin değeri yönünden oldukça zengindir. 1 bardak çiğ brokoli günlük tüketilmesi gereken C vitaminin %153’ini, folatın %14’ünü, A vitamininin %11’ini ve diyet lifi ihtiyacının da %9’unu karşılar.
  • Brokoli diyeti uzun süreli uygulanması halinde bile normal düşük kalorili diyetlerin aksine sağlık açısından zararlı herhangi bir sorun teşkil etmez.
  • Brokoli yüksek oranda demir ve folik asit içerdiği için kansızlık hastalığına iyi gelir.
  • Bağırsaklarda bulunan mikropları tamamen yok eden brokoli, kabızlığı ortadan kaldırır.
  • Brokoli, diyet yaparken ani kan şekeri düşmesini engeller. Böylece diyet süresince baş dönmesi, halsizlik ya da baş ağrısı gibi şikayetler yaşanmaz.

Brokoli Çorbası Diyetinin Zararları

  • Diğer diyetlere kıyasla yemek çeşitliliğinin olmaması, sadece çorba ve bazı ek besinler içermesi diyeti uygulayan kişiler için zorlayıcı bir durumdur. Kişi brokoliden bunalarak diyeti yarıda bırakmak isteyebilir.
  • Aşırı tüketildiğinde vücuttaki iyot emilimini azaltır.
  • Mide şişkinliği, mide ekşimesi gibi durumlar görülebilir
  • Fazla tüketilirse gaz sorununa yol açabilir.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Dash diyeti nedir, nasıl yapılır?Dash diyeti nedir, nasıl yapılır?
Protein diyeti nedir, nasıl yapılır?Protein diyeti nedir, nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar en çok zayıflatan egzersizleri açıkladı! Yaza çok daha formda girmek mümkün...

Uzmanlar en çok zayıflatan egzersizleri açıkladı! Yaza çok daha formda girmek mümkün...

Sinire, strese son! İşte terapi etkisi yaratan ayak masajı...

Sinire, strese son! İşte terapi etkisi yaratan ayak masajı...

Meğer bu yüzden kilo verilemiyormuş! İşte metabolizmayı hızlandırmanın yolları...

Meğer bu yüzden kilo verilemiyormuş! İşte metabolizmayı hızlandırmanın yolları...

Karatay diyeti nasıl yapılır?

Karatay diyeti nasıl yapılır?

Dukan diyeti nedir, nasıl yapılır?

Dukan diyeti nedir, nasıl yapılır?

Dash diyeti nedir, nasıl yapılır?

Dash diyeti nedir, nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.