BTK yayımladı: Türkiye akıllı telefon pazarında lider kim?

Türkiye'de en çok satan telefon markası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ancak bu noktada kıyasıya bir rekabetin olduğunu söylemek gerek. Samsung, Huawei, Oppo, Apple, Xiaomi ve Redmi gibi markaların yer aldığı pazarda markalar yeni nesil telefonlarını Türkiye'ye getirerek rekabetin dozunu daha da artırıyor. Üstelik belirlenen fiyatlar da satışları doğrudan etkiliyor. BTK tarafından yayınlanan rapor ise Türkiye pazarındaki akıllı telefon üreticilerinin son durumunu ortaya koyuyor.
BTK tarafından verilen istatistiklerde 2020 yılı üçüncü çeyrek döneminde BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt
Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarının marka bazlı olarak gösterimi
bulunuyor. Buna göre, 2020 yılının üçüncü çeyreği incelendiğinde 3,6 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı görülüyor. Bu durum marka bazında değerlendirildiğinde ise bu cihazların yüzde 65’e yakınının Samsung, Apple ve Redmi (Xiaomi) markalarının ürünü olduğu göze çarpıyor. Peki markalara göre oranlar ne durumda?
BTK'nın paylaştığı grafiğe göre 2020 yılının 3. çeyreğinde IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı baz alındığında Samsung 903 bin adetten fazla mobil cihaz ile ilk sırada bulunuyor. Samsung'u ise 735 bin adetten fazla mobil cihazla Apple takip ediyor. Apple'ın ardından ise 712 bin adetten fazla cihazla Xiaomi geliyor. Ancak Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin satışları da Xiaomi'ye eklendiğinde Xiaomi,782 bin adetten fazla mobil cihazla Apple'ı da geçerek ikincilik koltuğuna oturuyor. Tablonun geri kalanında ise Huawei, Oppo ve Realme gibi markalar yer alıyor. Ayrıca İnfinix ve Hiking gibi markalar da tabloda kendilerine yer buluyor.
IMEI kaydı yapılan ithal ve imal edilmiş cihazların akıllı telefon ve diğer cihaz (IoT, modem, tablet)
olarak belirtildiği grafikte IMEI kaydına göre Samsung'un birinci çıktığı görülüyor. Ayrıca, IMEI kaydının büyük oranda akıllı telefonlar için yapıldığı da ortaya çıkan diğer bir sonuç olarak dikkat çekiyor.
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