BTK yayımladı: Türkiye akıllı telefon pazarında lider kim?

Türkiye'de en çok satan telefon markası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ancak bu noktada kıyasıya bir rekabetin olduğunu söylemek gerek. Samsung, Huawei, Oppo, Apple, Xiaomi ve Redmi gibi markaların yer aldığı pazarda markalar yeni nesil telefonlarını Türkiye'ye getirerek rekabetin dozunu daha da artırıyor. Üstelik belirlenen fiyatlar da satışları doğrudan etkiliyor. BTK tarafından yayınlanan rapor ise Türkiye pazarındaki akıllı telefon üreticilerinin son durumunu ortaya koyuyor.

YÜZDE 65'E YAKINI SAMSUNG, APPLE VE REDMİDEN OLUŞTU

BTK tarafından verilen istatistiklerde 2020 yılı üçüncü çeyrek döneminde BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt

Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarının marka bazlı olarak gösterimi

bulunuyor. Buna göre, 2020 yılının üçüncü çeyreği incelendiğinde 3,6 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı görülüyor. Bu durum marka bazında değerlendirildiğinde ise bu cihazların yüzde 65’e yakınının Samsung, Apple ve Redmi (Xiaomi) markalarının ürünü olduğu göze çarpıyor. Peki markalara göre oranlar ne durumda?