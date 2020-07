Bu 6 mini diziye bayılacaksınız! Tek solukta izlenen ve çok beğenilen o diziler...

Arayışınıza cevap olabilecek, hikayeleri tek solukta size ulaştıracak ve dolu dolu bir anlatımla keyif almanızı sağlayacak birkaç dizi önerimiz bulunuyor.

1. CHERNOBLY

Dram, Tarih, Gerilim / 2019 / 5 Bölüm

Bir dönem dizisi niteliğinde olan Chernobly 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlamayı konu alıyor. Patlamanın perde arkasını ve etkilerini çarpıcı bir şekilde yansıtan dizi izleyicilerden tam not almayı başarıyor. 34 yıl önce yaşanan ve dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan felaket, hikayesi ve yapım kalitesi ile en iyi mini diziler arasında yer alıyor.

2. WHEN THEY SEE US

Biyografi, Suç Dram / 2019 / 4 Bölüm

Gerçek bir hikayeden uyarlanan When They See Us 19 Nisan 1989'da Central Park'ta saldırıya uğrayan bir kadını ve Central Park Beşlisi olarak anılan, haksız yere suçlanan siyahi gençlerin hikayesini çarpıcı bir dille aktarıyor. Dram ve geriliminin yüksek dozda olduğu mini dizi sistemi, sistemin kendi çıkarı için yapabileceklerini eleştirel bir yaklaşımla izleyiciyle buluşturuyor.

3. UNBELİEVABLE

Dram, Suç / 8 Bölüm