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  4. Bu 6 mini diziye bayılacaksınız! Tek solukta izlenen ve çok beğenilen o diziler...

Bu 6 mini diziye bayılacaksınız! Tek solukta izlenen ve çok beğenilen o diziler...

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Bir sonraki bölümü beklemekten sıkılanlar, uzun mu uzun dizilere katlanamayanlar için en iyi alternatif son dönemlerde sıkça rastladığımız mini diziler. Mini dizilerin tercih ediliyor olması son dönemlerde yapım sayısını da oldukça artırdı. Dolayısıyla pek çok türde 10-12 bölümlük dizilere kolaylıkla erişmeniz mümkün.

Bu 6 mini diziye bayılacaksınız! Tek solukta izlenen ve çok beğenilen o diziler...

İçindekiler

  • 1. CHERNOBLY
  • 2. WHEN THEY SEE US
  • 3. UNBELİEVABLE
  • 4. 11.22.63
  • 5. WATCHMEN
  • 6. YEARS AND YEARS

Arayışınıza cevap olabilecek, hikayeleri tek solukta size ulaştıracak ve dolu dolu bir anlatımla keyif almanızı sağlayacak birkaç dizi önerimiz bulunuyor.

1. CHERNOBLY

Dram, Tarih, Gerilim / 2019 / 5 Bölüm

Bir dönem dizisi niteliğinde olan Chernobly 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlamayı konu alıyor. Patlamanın perde arkasını ve etkilerini çarpıcı bir şekilde yansıtan dizi izleyicilerden tam not almayı başarıyor. 34 yıl önce yaşanan ve dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan felaket, hikayesi ve yapım kalitesi ile en iyi mini diziler arasında yer alıyor.

2. WHEN THEY SEE US

Biyografi, Suç Dram / 2019 / 4 Bölüm

Gerçek bir hikayeden uyarlanan When They See Us 19 Nisan 1989'da Central Park'ta saldırıya uğrayan bir kadını ve Central Park Beşlisi olarak anılan, haksız yere suçlanan siyahi gençlerin hikayesini çarpıcı bir dille aktarıyor. Dram ve geriliminin yüksek dozda olduğu mini dizi sistemi, sistemin kendi çıkarı için yapabileceklerini eleştirel bir yaklaşımla izleyiciyle buluşturuyor.

3. UNBELİEVABLE

Dram, Suç / 8 Bölüm

18 yaşındaki Marie Adler'in yaşadıklarından uyarlanan Unbelievable, tecavüze uğradığını söyleyerek şikayette bulunan Marie'nin asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle suçlanmasını konu alıyor. İki kadın dedektifin bu ve benzeri davaların peşine düşerek bu süreçte yaşadıkları aktarılıyor. Konuya hassas bir şekilde yaklaşılması gerektiği ve empati vurgusunu içeren yapım dikkat çeken mini diziler arasında bulunuyor.

4. 11.22.63

Dram, Gizem, Bilim Kurgu / 8 Bölüm

Stephen King romanından uyarlama olan 11.22.63 seyircinin zihninde pek çok soru bırakan bir bilim kurgu dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Dizide bir lise öğretmeni olarak yer alan Jake Epping'in zamanda yolculuk yapması ve 1960 yılına giderek John F. Kennedy suikastını önlemeye çalışması anlatılıyor. Dizi boyunca Epping'in çabasını heyecanla izlerken geçmişin değiştirilme ihtimalini düşünmeden edemiyorsunuz.

5. WATCHMEN

Aksiyon, Fantastik, Gizem / 9 Bölüm

Tüm zamanların en iyi çizgi romanı olarak anılan Watchmen'in mini dizi uyarlaması 2019'un dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Süper kahramanların yaşadığı alternatif bir evreni konu alan dizi fantastik türde eğlenceli ve keyifli bir anlatım içeriyor. Ayrıca çizgi romana tamamen sadık kalınarak 2009'da çekilmiş bir filmi de bulunuyor.

6. YEARS AND YEARS

Dram, Bilim Kurgu / 6 Bölüm

2019'dan 2034'e uzanan dizi beş kardeşten oluşan bir ailenin yaşamı üzerinden Brexit sonrası İngiltere'yi anlatan dizi gerçekçi anlatımıyla dikkat çekiyor. Gelecekte Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve Çin'in giderek güçlenmesi üzerinden iki ülke arasındaki çekişmeleri, teknolojinin önlenemez gelişimini, mülteci krizlerini, işsizlik ve ekonomik sorunlar gibi pek çok konuyu içeriyor.

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