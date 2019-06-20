Bu adam güzelliğin peşinde dünyayı geziyor! İçlerinde Türkiye de var

Güzellik standartları kişiye göre büyük ölçüde değişebilir ancak samimiyet ve saf güzellik her zamanır diyen Mihaela Noroc, 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli projesi için 2 yıldır dünyayı dolaşıyor. Yüzlerce kadını fotoğraflayan Noroc amacı şöyle ifade ediyor:
"Amacım, cazibenin güzellik standartlarında, trendlerde, parada veya ırkta değil, farklılıklarımızda olduğunu göstermek"
"Fotoğrafçılığım sayesinde, kadınlara dair medyada gördüğümüz tüm olumsuzlukları dengeleyen sıcaklık ve dinginlik hissini yaklamak istiyorum. Bence insanlar diğer kültürler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı. Güzellik bize daha hoşgörülü olmayı öğretebilir"
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