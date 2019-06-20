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Bu adam güzelliğin peşinde dünyayı geziyor! İçlerinde Türkiye de var

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Güzelliğin her yerde bulunabileceğini göstermek için başlattığı 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli proje ile adını duyuran Romanyalı fotoğrafçı Mihaela Noroc, güzelliğin peşinde dünya turuna devam ediyor. Noroc, geçtiğimiz yıl başlattığı projesi kapsamında Türkiye de dahil 60'dan fazla ülkeyi ziyaret etti. İşte Noroc'un kadrajından güzelliğin her yerde olduğunu gösteren o fotoğraflar...

Bu adam güzelliğin peşinde dünyayı geziyor! İçlerinde Türkiye de var

Güzellik standartları kişiye göre büyük ölçüde değişebilir ancak samimiyet ve saf güzellik her zamanır diyen Mihaela Noroc, 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli projesi için 2 yıldır dünyayı dolaşıyor. Yüzlerce kadını fotoğraflayan Noroc amacı şöyle ifade ediyor:
"Amacım, cazibenin güzellik standartlarında, trendlerde, parada veya ırkta değil, farklılıklarımızda olduğunu göstermek"

"Fotoğrafçılığım sayesinde, kadınlara dair medyada gördüğümüz tüm olumsuzlukları dengeleyen sıcaklık ve dinginlik hissini yaklamak istiyorum. Bence insanlar diğer kültürler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı. Güzellik bize daha hoşgörülü olmayı öğretebilir"

Romanya

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Brezilya

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Portekiz

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Türkiye

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İran

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Irak

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Yunanistan

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Romanya

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Ukrayna

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Norveç

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Moğolistan

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Moldova

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Sırbistan

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Letonya

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Myanmar

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İrlanda

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Brezilya

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Ukrayna

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İtalya

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Gürcistan

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Türkiye

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Finlandiya

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Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler inanılmaz fotoğraflar dünya turu maceracı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
güzellik gerçekten göreceli bir kavrammış
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