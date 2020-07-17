Bu belirtiler yumurtalık yetmezliğine işaret ediyor! Geç kalmadan müdahale etmek için...

Genellikle kısırlığa yol açan yumurtalık yetmezliği, erken menopoz ile karıştırılabilir. Ancak her ikisinin koşulları oldukça farklı. Yumurtalık yetmezliği olan kadınlar, düzensiz de olsa yıllarca adet görür veya çocuk sahibi olabilir. Erken menopoz durumda ise kadınların adet görmesi kesilir ve hamilelik mümkün olmaz.

YUMURTALIK YETMEZLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Yumurtalık yetmezliğinin semptomları, erken menopoz ya da östrojen eksikliği gibi rahatsızlıklarda ortaya çıkan semptomlara benzer. Bunlar:

Yıllarca adet gördükten bir süre sonra düzensiz adetin ortaya çıkması

Hamile kalamamak

Sıcak basmaları

Gece terlemeleri

Vajinal kuruluk

Gözlerin kuruması

Sinirli ruh hali

Konsantre olma zorluğu

Cinsel istekte azalma

Üç veya daha uzun bir süre boyunca adet olmadıysanız bir doktora görünmenizde fayda var. Ayrıca düşük östrojen seviyeleri kemik kaybına ve kalp hastalığı riskine de sebep olabilir. Bu yüzden, değişikliğe neyin sebep olduğunu anlamak için tıbbi yardım almak gerekir.

YUMURTALIK YETMEZLİĞİNİN NEDENLERİ

Yumurtalık yetmezliğine neden olan durumlar:

Genetik bozukluklar: Bazı genetik bozukluklar yumurtalık yetmezliğine yol açabilir.