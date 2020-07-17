Bu belirtiler yumurtalık yetmezliğine işaret ediyor! Geç kalmadan müdahale etmek için...

Genellikle kısırlığa yol açan yumurtalık yetmezliği, erken menopoz ile karıştırılabilir. Ancak her ikisinin koşulları oldukça farklı. Yumurtalık yetmezliği olan kadınlar, düzensiz de olsa yıllarca adet görür veya çocuk sahibi olabilir. Erken menopoz durumda ise kadınların adet görmesi kesilir ve hamilelik mümkün olmaz.
Yumurtalık yetmezliğinin semptomları, erken menopoz ya da östrojen eksikliği gibi rahatsızlıklarda ortaya çıkan semptomlara benzer. Bunlar:
Yıllarca adet gördükten bir süre sonra düzensiz adetin ortaya çıkması
Hamile kalamamak
Sıcak basmaları
Gece terlemeleri
Vajinal kuruluk
Gözlerin kuruması
Sinirli ruh hali
Konsantre olma zorluğu
Cinsel istekte azalma
Üç veya daha uzun bir süre boyunca adet olmadıysanız bir doktora görünmenizde fayda var. Ayrıca düşük östrojen seviyeleri kemik kaybına ve kalp hastalığı riskine de sebep olabilir. Bu yüzden, değişikliğe neyin sebep olduğunu anlamak için tıbbi yardım almak gerekir.
Yumurtalık yetmezliğine neden olan durumlar:
Genetik bozukluklar: Bazı genetik bozukluklar yumurtalık yetmezliğine yol açabilir.
Toksinler: Kemoterapi ve radyasyon tedavisine bağlı olarak maruz kalınan toksinler, yumurtalık yetmezliğinin yaygın bir nedeni. Bu tedavi çeşitleri, hücrelerdeki genetik materyale zarar verebilir. Aynı şekilde sigara dumanı, kimyasallar, böcek ilaçları ve virüsler gibi toksinler de yumurtalık yetmezliğini tetikleyebilir.
Otoimmün hastalık: Bağışıklık sistemi, yumurtalık dokusuna zarar verebilecek bir antikor üretebilir. Bu durum biraz daha nadir olsa da yumurtalık yetmezliği ile sonuçlanabilir.
Yumurtalık yetmezliği geliştirme riskinizi artıran bazı faktörler var. Bunlar:
Yaş: 35-40 yaşları arasında olan kişilerin, yumurtalık yetmezliğine yakalanma riski daha fazla. Düşük ihtimalle, 30 yaşından önce daha genç kadınlarda da görülebilir.
Aile öyküsü: Aile üyelerinde yumurtalık yetmezliği olan kişilerin, bu rahatsızlığa yakalanma riski daha yüksek.
Yumurtalık ameliyatı: Daha önce yumurtalık ameliyatı veya çeşitli yumurtalık rahatsızlığı geçirenlerin, yumurtalık yetmezliğine yakalanma olasılıkları, diğer insanlara göre daha fazla.
Yumurtalık yetmezliği aşağıdaki komplikasyonlara neden olabilir:
Kısırlık: Gebe kalamama, yumurtalık yetmezliğinin en yaygın komplikasyonu. Nadir durumlarda, yumurtalar tükenene kadar hamilelik mümkün.
Osteoporoz: Östrojen hormonu, kemiklerin korunmasına ve güçlenmesine yardım eder. Östrojen seviyesi az olan kadınların, kemik hasarı yaşama riski artış gösterir.
Depresyon ve kaygı: Yumurtalık yetmezliği düşük östrojen seviyelerine yol açar. Bu durum, depresyon, stres ve kaygı gibi psikolojik durumların şiddetini artırabilir.
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