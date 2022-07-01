Bu belirtilerini hiç duymamıştınız! Uzun Covid-19 uykuyu da etkiliyor

Covid-19 hayatımızın merkezi haline geldi. Pandemiyle birlikte yaşanan değişimler sağlık, psikolojik, sosyal açıdan birçok değişime yol açtı. Covid-19 geçiren her kişi bu süreci farklı olarak yaşadı. Bazıları hastalık sürecini çok hafif atlatırken bazıları ise oldukça ağır sonuçlarla karşılaştı. Birçok insan Covid-19’u atlatsa bile semptomlarını görmeye devam ediyor. COVID-19'un atlatılmasına rağmen semptomlarının devam etmesine Uzun Covid deniliyor. Uzun Covid sürecinde uykusuzluk, mide bulantısı gibi çok çeşitli semptomlar bulunuyor. Bu semptomlar yaşam kalitesini düşürüyor.

UYKU BOZUKLUĞU EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARDAN

Uzun Covid'li yaklaşık bir milyon insanla yapılan bir ankette, yanıt verenlerin %56'sında en yaygın semptom yorgunluktu. Uyku tıbbı uzmanı Dr Cinthya Orbea, "Uyku bozuklukları, Covid-19'a yakalanmış hastalarda en sık görülen semptomlardan biridir" diyor. “Uykusuzluk, yorgunluk, beyin sisi diye rapor ediyorlar ve hatta bazen sirkadiyen ritim bozuklukları görüyoruz” diye ekledi.

YORGUNLUK VE KAS AĞRILARI DA SIK GÖRÜLÜYOR

National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, Uzun Covid sendromunun nörolojik, psikolojik ve fizyolojik semptomları araştırıldı. Araştırma, uyku bozuklukları ve yaşam kalitesi ile ilgili çevrimiçi bir anketi içeriyordu. Toplamda 507 kişi çevrimiçi anketi tamamladı ve Uzun Covid ile ilişkili ana semptomların baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrıları/miyalji, eklem ağrıları, bilişsel bozukluk, konsantrasyon kaybı ve koku kaybı olduğunu bildirdi.

UZUN COVİD'İN YAYGIN SEMPTOMLARI

Nefes darlığı, göğüs ağrısı veya sıkışması, kalp çarpıntısı, baş dönmesi

Baş ağrısı, hafıza ve konsantrasyon sorunları ("beyin sisi")

Depresyon, anksiyete, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk (uykusuzluk)

Kulak çınlaması, kulak ağrısı, iğne batması ve eklem ağrısı

Hasta hissetmek, ishal, mide ağrıları, iştahsızlık

Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, koku/tat alma duyusunda değişiklik, kızarıklık.



