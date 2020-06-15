Bu bitkisel reçeteler cilt izlerini tamamen yok edecek! Zerdeçal, pirinç suyu…

Cildin genetik yapısı, kullandığımız kimyasal maddeler, uzun süre güneşe maruz kalma ve diğer birçok faktör cildimizde leke oluşumuna neden olur. Bu izlerden kurtulmak için bazı medikal uygulamalar bulunsa da hiçbiri evde hazırlayabileceğiniz maskeler kadar doğal değildir. İşte, şikayetçi olduğunuz cilt izlerinden kurtulmanın doğal yolları…
Hint mutfağının demirbaşı olan bu baharat her derde deva. Maskesi ise düzenli uygulandığında hem ciltteki izleri hem de lekeleri azaltıyor. Zerdeçal maskesini birçok farklı malzeme ile yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz zerdeçalın içerisine macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı, süt, limon suyu, bal veya yoğurt ekleyerek karıştırın. Cildinizi temizledikten sonra maskeyi cildinize hafif masaj yaparak sürün. 20-30 dakika bekledikten sonra önce ılık su ile cildinizi yıkayın ve zerdeçalın mucizesi ile siz de tanışın.
Aloe vera jelinin cilt üzerindeki yenileyici özelliklerini duymayanımız kalmamıştır. Bu jeli tek başına maske olarak uygulayabileceğiniz gibi 1 tane E vitamini ampul ve 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak daha etkili bir hale de getirebilirsiniz. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra izlerin bulunduğu bölgeye hazırladığınız karışımı bir parça pamuk yardımıyla uygulayın ve 20-30 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayın. Çıkan sonuç karşısında aloe vera jelini elinizden hiç düşürmek istemeyeceksiniz.
Cilt izlerinden kurtulmanın bir diğer yolu ise Asyalı kadınların yüzyıllardır kullandığı pirinç suyu maskesi olacak. Pirinç suyunu lif ve vitaminler açısından zengin olan yulaf unu ile karıştırarak cildinizde oluşan lekelerin rengini açabilir ve izlerinden kurtulabilirsiniz. Bunun için 1 avuç pirinci 1 su bardağı içme suyunun içerisinde 20 dakika bekletin. Beklettikten sonra pirincin suyunu süzün ve süzdüğünüz suyun içerisine macun kıvamını alana kadar yulaf unu ve 1 yumurta akını ekleyin. Cildinizi temizleyin ve maske kuruyana kadar cildinizde 20-30 dakika bekletin ve ardından cildinizi iyice yıkayın.
Zerdeçal gibi sandal ağacı da Hindistan’daki kadınların geleneksel makyajlarının temel unsurlarından biridir. Sandal ağacı, cilt izlerini hafifletir ve aynı zamanda çok iyi bir besleyicidir. Sandal ağacı tozunu bir miktar gül suyu ile karıştırın ve oluşan macun kıvamındaki karışımı yüzünüze uygulayarak 1 gece boyunca bekletin. Sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla durulayın ve izlerden arınmış pürüzsüz cildinize merhaba deyin.
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