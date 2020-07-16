Bu doğal tariflerle sinekleri evinizden kovacaksınız! Karanfil, limon, lavanta...

Ev sivrisineklerinin yaşam süresi ortalama bir hafta olmasına rağmen o süre içerisinde konforunuzu bozacak her şeyi yaparlar. Korunma yolları olarak doğal, kimyasal ve elektrikli birçok yöntem bulunuyor. Kimyasal yöntemleri sağlığınıza verebileceği zararlardan dolayı kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Doğal yöntemli korunma yollarını, kolayca bulabileceğiniz malzemeler ile rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

RAHAT ETTİREN DOĞAL SİNEK KOVUCU TARİFLERİ

BİTKİSEL YAĞLAR

Lavanta yağı, okaliptüs yağı, tarçın yağı, kekik yağı, soya yağı gibi bitki kökenli yağlar sinekleri kovmanın en doğal yollarından biri. Bu güçlü etkilere sahip bitkisel yağları küçük yaştaki çocuklardan uzak tutmaya gayret edin. Su ile karıştırılarak güçlü etkileşim özelliği bir nebze düşürülebilir.

LİMON OTU (CITRONELLA)

Citronella adına sahip Güney Asya'ya has, böcek ve sineklerden korunmak için kullanılan bitkinin diğer adı limon otudur. Bir gelenek haline gelmiş kullanımı, sinekleri uzaklaştırmak için oldukça güçlü bir etkiye sahip. Limon otu tütsüsünü kullanarak sineklerden arındırılmış steril bir ortam elde edebilirsiniz. Tütsü yakmaktan hoşlanmayanlar mum alarak evin çeşitli yerlerinde kullanabilir.