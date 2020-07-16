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Bu doğal tariflerle sinekleri evinizden kovacaksınız! Karanfil, limon, lavanta...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarında sıcaklarla birlikte en rahatsız edici şeylerinden biri de sinekler. Geceleri çıkardıkları sesler rahatınızı bozarken ısırmaları ile teninizde oluşan kabarcıklar sağlığınızı da etkileyebilir. Alerjisi olan insanlarda daha ağır sonuçları olacağı gibi genellikle kaşıntılara yol açarlar. Sinekleri vücudunuzdan ve evinizden uzaklaştırmanızı sağlayan doğal sinek kovucu tarifleri karşınızda...

Bu doğal tariflerle sinekleri evinizden kovacaksınız! Karanfil, limon, lavanta...

Ev sivrisineklerinin yaşam süresi ortalama bir hafta olmasına rağmen o süre içerisinde konforunuzu bozacak her şeyi yaparlar. Korunma yolları olarak doğal, kimyasal ve elektrikli birçok yöntem bulunuyor. Kimyasal yöntemleri sağlığınıza verebileceği zararlardan dolayı kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Doğal yöntemli korunma yollarını, kolayca bulabileceğiniz malzemeler ile rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

RAHAT ETTİREN DOĞAL SİNEK KOVUCU TARİFLERİ

BİTKİSEL YAĞLAR

Lavanta yağı, okaliptüs yağı, tarçın yağı, kekik yağı, soya yağı gibi bitki kökenli yağlar sinekleri kovmanın en doğal yollarından biri. Bu güçlü etkilere sahip bitkisel yağları küçük yaştaki çocuklardan uzak tutmaya gayret edin. Su ile karıştırılarak güçlü etkileşim özelliği bir nebze düşürülebilir.

LİMON OTU (CITRONELLA)

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Citronella adına sahip Güney Asya'ya has, böcek ve sineklerden korunmak için kullanılan bitkinin diğer adı limon otudur. Bir gelenek haline gelmiş kullanımı, sinekleri uzaklaştırmak için oldukça güçlü bir etkiye sahip. Limon otu tütsüsünü kullanarak sineklerden arındırılmış steril bir ortam elde edebilirsiniz. Tütsü yakmaktan hoşlanmayanlar mum alarak evin çeşitli yerlerinde kullanabilir.

ESANSLI YAĞLAR

Güzel koku bırakırken sinekleri başarılı bir şekilde ortamdan kovan esanslı yağları tercih edebilirsiniz. Yapımı çok basit olan yöntemi yapmak için 20 damla nane yağı, fesleğen yağı, biberiye yağı, 1 yemek kaşığı doğal bulaşık deterjanı ve zeytinyağını 4 bardak elma sirkesi ile karıştırın. Etkisi çok güçlü olan tarifi spreyli bir şişe içerisinde de kullanabilirsiniz. Bu tarifi ev içinde veya dışında birçok alanda kullanabilirsiniz.

MALT SİRKE

Sirkeler yapısı gereği sinekleri uzaklaştırmanın en güçlü yollarından biri. Malt sirkeler dahi bu özelliği taşır. Daha koyu bir kıvamı olan malt sirkenin bir miktarını ocağınızda kaynatın. Kaynattığınız malt sirkeyi bir kaba koyduktan sonra sineklerin yoğun olduğu bölgeye yerleştirin. Sineklerden arındırılmış bir bölge için en doğal yöntemlerden biridir.

TURUNÇGİLLERİN KABUKLARI

Lezzetli meyvelerin kabuklarından faydalanmak en basit sinekleri kovma yöntemidir. Limon, portakal gibi meyvelerin kabuklarını sineklerin olduğu ortama koyabilirsiniz. Bu şekilde koymak istemezseniz çay poşetlerinin içerisine koyarak da kullanabilirsiniz. Etkisini arttırmak için aralıklarla kabukları ovabilirsiniz.

LİMON VE KARANFİL

Güçlü etkilere sahip limonu iki parçaya ayırın. Ardından limonun içine karanfilleri yerleştirin. Bu şekilde sinekleri rahatlıkla uzaklaştırabilirsiniz. Soğan ve sarımsağın keskin kokusu ile de sineklerden bir ortamı arındırabilecek doğal bir tarife sahip olabilirsiniz.

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