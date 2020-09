Bu dünyada kimler hayatta kalabilecek? The Rain dizisi konusu

Yayına girdiği ilk günden itibaren The Rain konusu ve genç oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Bilim kurgu ve fantastik ögeleri bir araya getiren dizinin başrollerinde Alba August, Mikkel Folsgaard, Lucas Lynggaard ve Jessica Dinnage gibi isimler yer alıyor. Yayınlandığı ülkelerde oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran The Rain dizisi konusu ve oyuncuları hakkında daha çok bilgi edinmek ister misiniz?

The Rain Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

The Rain oyuncuları arasında hem genç hem de tecrübeli isimler yer alıyor. Başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini toplayan oyuncu kadrosu The Rain dizisini önemli bir noktaya taşıyor.

Rasmus Andersen (Lucas Lynggaard Tonnesen)

Rasmus, Andersen ailesinin küçük oğlu. Yağan yağmurlardaki virüsün sebep olduğu hastalığa yakalanıyor. Ablası Simone ile birlikte hayatta kalmak ve bilim adamı olan babasını bulmak için büyük bir maceraya atılıyor.

Lucas Lynggaard Tonnesen, 2000 doğumlu Danimarkalı oyuncu. The Rain dizisi ile ismini duyuran genç oyuncu Kafesteki Kadın, Player, Tidsrejsen gibi yapımlarda da rol aldı.

Simone Andersen (Alba August)

Simone, ailenin tek kızı ve Rasmus’un ablası. Simone tam bir lider ve çok bilgili bir kız. Sığınaktan çıktıktan sonra gençlerden oluşan bir gruba liderlik yapıyor. Bilim adamı olan babasına ulaşıp yağmurlar ve virüs ile ilgili bilgi almayı, hatta bir çare bulmayı amaçlıyor.

Alba August, 1993 doğumlu Danimarkalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı. Becoming Astrid, The Perfect Patient, Below The Surface, A Serious Game gibi yapımlarda yer aldı.