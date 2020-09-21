Bu dünyada kimler hayatta kalabilecek? The Rain dizisi konusu

Yayına girdiği ilk günden itibaren The Rain konusu ve genç oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topladı. Bilim kurgu ve fantastik ögeleri bir araya getiren dizinin başrollerinde Alba August, Mikkel Folsgaard, Lucas Lynggaard ve Jessica Dinnage gibi isimler yer alıyor. Yayınlandığı ülkelerde oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran The Rain dizisi konusu ve oyuncuları hakkında daha çok bilgi edinmek ister misiniz? The Rain Dizisi Konusu Danimarka’da olağan dışı bir olay meydana geliyor. Yağan yağmurla birlikte taşınan bir virüs yüzünden insanlar ölmeye başlıyor. Bu virüs hiçbir şekilde önlenemiyor. Üstelik tedavisi de yok. İnsanlar yağmura yakalanmamak için yıllarca yer altı sığınaklarında yaşıyorlar ancak erzakları bitmeye başladığı için bazıları dış dünyaya dönmek zorunda kalıyor. Simone ve kardeşi Rasmus da bilim adamı olan babalarına ulaşıp, bu duruma son verecek ve insanlığı kurtaracak bir çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar. Babalarına ulaşmak için çabalarken dışarıda hayatta kalmaya çalışan birçok gençle karşılaşıyorlar ve hayatta kalma savaşı veriyorlar. Dünyanın yok oluşuna şahitlik eden Simone, kıyamet sonrasında kötüleşen insanlara karşı kardeşini korumak için elinden geleni yapıyor.

The Rain Dizisi Karakterleri / Oyuncuları The Rain oyuncuları arasında hem genç hem de tecrübeli isimler yer alıyor. Başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini toplayan oyuncu kadrosu The Rain dizisini önemli bir noktaya taşıyor. Rasmus Andersen (Lucas Lynggaard Tonnesen) Rasmus, Andersen ailesinin küçük oğlu. Yağan yağmurlardaki virüsün sebep olduğu hastalığa yakalanıyor. Ablası Simone ile birlikte hayatta kalmak ve bilim adamı olan babasını bulmak için büyük bir maceraya atılıyor. Lucas Lynggaard Tonnesen, 2000 doğumlu Danimarkalı oyuncu. The Rain dizisi ile ismini duyuran genç oyuncu Kafesteki Kadın, Player, Tidsrejsen gibi yapımlarda da rol aldı. Simone Andersen (Alba August) Simone, ailenin tek kızı ve Rasmus’un ablası. Simone tam bir lider ve çok bilgili bir kız. Sığınaktan çıktıktan sonra gençlerden oluşan bir gruba liderlik yapıyor. Bilim adamı olan babasına ulaşıp yağmurlar ve virüs ile ilgili bilgi almayı, hatta bir çare bulmayı amaçlıyor. Alba August, 1993 doğumlu Danimarkalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı. Becoming Astrid, The Perfect Patient, Below The Surface, A Serious Game gibi yapımlarda yer aldı.

Dr. Frederik Andersen (Lars Simonsen) Dr. Frederik Andersen, Simone ve Rasmus’un bilim adamı olan babası. Yaz yağmurlarının sebep olduğu ölümcül virüsü ortadan kaldırmak için bilimsel çalışmalar yürütülen Apollon Merkezi’ne bağlı çalışıyor. Hem ailesini hem de insanlığı kurtarmaya çalışırken kendisini büyük bir çıkmazın ortasında buluyor. Verdiği kararlar dizinin gidişatını etkiliyor. Lars Simonsen, 1963 doğumlu Danimarkalı oyuncu. Danimarka televizyon tarihinde önemli yere sahip olan projelerde yer aldı. The Bridge ile oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında pek çok tiyatro oyununda ve Follow The Money, Brotherhood gibi yapımlarda yer aldı. Ellen Andersen (Iben Hjejle) Ellen, Simone ve Rasmus’un annesi. Virüsle mücadele ederken bir yandan kocasına ulaşmaya çalışıyor, bir yandan da çocuklarını canı pahasına koruyor. Iben Hjejle, 1971 doğumlu Danimarkalı oyuncu. İlk oyunculuk deneyimini High Fidelity filminde yaşadı. Ünlü oyuncu Old Men, Anna Pihl, İmparator’un Yeni Giysileri, Klovn, Dag, Dicte, Skavlan ve Live Fra Bremen gibi yapımlarda rol aldı. Martin (Mikkel Folsgaard) Martin, sığınaklardaki savaşçı grubun lideri. Arkadaşlarını korumayı görev ediniyor. Bir asker olduğu için silah kullanmak ve hayatta kalmak konusunda çok tecrübeli. Yeni birilerinin gruba dahil olmasıyla ilgili çok katı kuralları var. Güçlü durabilmek için sert ve acımasız görünüyor ama içinde çok düşünceli ve iyi kalpli bir insan.

Mikkel Folsgaard, 1984 doğumlu Danimarkalı oyuncu. İlk filmi olan A Royal Affair’de canlandırdığı Kral Christian VII karakteri ile 62. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu olarak Gümüş Ayı kazandı. Jean (Sonny Lindberg) Jean, karantina bölgesinden kurtulmak isteyen savaşçı grubun bir üyesi. Biraz çekingen bir yapıya sahip olan Jean, yeni tanıştığı insanlarla kötü bir olay yaşıyor ve herkesten uzaklaşıyor. Tek başına hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak sonra Simone ve grubuyla tanışıyor ve onlara güveniyor. Sonny Lindberg, 1993 doğumlu Danimarkalı oyuncu. A God Without Universe, When The Sun Shines gibi yapımlarda yer aldı ancak The Rain Sonny Lindberg için bir dönüm noktası oldu. Beatrice (Angela Bundalovic) Beatrice, sığınmacılar arasındaki savaşçı grubun içinde aktif rol alan özgür ruhlu bir karakter. Daha çok Bea adını kullanıyor. Düşündüğünü söylemekten çekinmiyor, olaylara karşısında tavrını belli ediyor ve empati yapabiliyor. Angela Bundalovic, 1995 doğumlu Danimarkalı oyuncu. The Rain dizisiyle tanınan oyuncu, Blood Sisters ve Tutunamayanlar yapımlarında da rol aldı.