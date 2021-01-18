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  4. Bu ev yapımı leke çıkarıcının çıkaramadığı hiçbir leke yok! Ne deterjan, ne de çamaşır suyu

Bu ev yapımı leke çıkarıcının çıkaramadığı hiçbir leke yok! Ne deterjan, ne de çamaşır suyu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Yıllar boyunca giysilerden lekeleri çıkarmak için birçok yöntem denedik. Ancak bu konuda pek de başarılı olamayınca giysilerimize veda etmek zorunda kaldık. Neyse ki mucize bir çözümle geldik! Videolu anlatımla giysilerinizdeki inatçı lekelerin nasıl çıktığını görünce şaşkına döneceksiniz.

Temizlik malzemelerindeki yoğun kimyasal içerikler alerji, kaşıntı ve tahriş gibi sorunlara sebep olabiliyor. Bu nedenle özellikle çocuk kıyafetlerinin temizliğinde kullanılan ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Bu durum da bizleri her şeyin doğalına dönüş yaptığımız bu günlerde evdeki malzemelerle deterjanlar, yumuşatıcılar ve leke çıkarıcılar yapmaya yönlendiriyor.

LEKERİN DÜŞMANI ÜÇ BASİT EV MALZEMESİ!

Bunun için lekelerle uğraşmak artık çok daha kolay! Muhtemelen sahip olduğunuz sadece 3 basit ev malzemesiyle, hemen hemen her lekeyi çıkaracak kendi leke çıkarıcınızı yapabilirsiniz!

HIZLI VE ETKİLİ

İnatçı lekelerle savaşta yoğun kimyasallar yerine ev yapımı ürünler kullanabilirsiniz. Leke üzerine uygulayacağınız doğal karışımlarla hızlı ve etkili çözümler elde etmek mümkün. Eğer siz de bir türlü temizlenmeyen çamaşır lekelerinde doğanın gücünden yararlanmak istiyorsanız işte çözümler.

SİRKE, KARBONAT VE BULAŞIK DETERJANI

Kahve lekesinin üzerine sirke ve karbonat karışımını kullanabilir, yağ lekesinin üzerinde ise karbonat ve bulaşık deterjanı gücünden faydalanabilirsiniz.

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