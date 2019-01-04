Bu güzellik ürünleri işe yaramıyor ama para harcamaya devam ediyoruz

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İşte gereksiz para harcadığımız ürünler

GECE KREMİ Gece kremleri tamamen işe yaramaz değildir. Genellikle, güneş ışınlarının etkisinden dolayı gündüzleri “çalışmayan” retinol gibi bileşenler içerirler. Yine de, dermatologlar, özel gece kremlerinin maliyetinin çok pahalı olduğunu ve cildinize gün içinde uygun bakımı yaparsanız bunları satın almaya gerek olmadığını söylüyorlar.

'KADIN' TIRAŞ KREMLERİ VE KÖPÜKLERİ Köpükler ve jeller tüyleri yumuşatır ve cildi daha pürüzsüz hale getirmek için cildi nemlendirir. Bu nedenle hem kadın hem de erkek tıraş ürünlerinin içeriği neredeyse aynıdır. Sahip oldukları tek fark, ambalajın kokusu ve tasarımıdır. Koku sizin için çok önemli değilse, özel "kadın" tıraş ürünleri almanıza gerek yoktur. Özellikle erkek tıraş ürünlerinin daha ucuza mal olduğunu düşünürsek!

SİYAH NOKTALAR İÇİN GÖZENEK ŞERİTLERİ Siyah nokta, bakteri birikiminden ve cilt üzerinde kıl folikülünün dibindeki fazla cilt salgılarından dolayı ortaya çıkar. Bununla birlikte, gözenek şeritleri, sadece yüzey kirini giderir ve cildin koruyucu tabakasını alarak cildi travmatize eder. Şeritler sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olmaz, bu yüzden bunun yerine salisilik asit içeren iyi bir temizleme jeli satın almak en iyisi olacaktır.

BOYUN KREMİ Boyun derisi çok ince ve hassastır, bu nedenle düzenli olarak nemlendirilmeye ihtiyaç duyar. Ancak bunun için özel bir krem almaya gerek yoktur. Yüz için normal bir gündüz kremi yeterli olacaktır. Aşağıdan yukarı doğru yumuşak hareketlerle uygulayın.

YÜZ İÇİN SPREY Reklamlarda izlediklerimize göre, yüze uygulanan spreyler cildin gün boyunca nemli kalmasına yardımcı olur ve tazelik hissi verir. Bununla birlikte, dermatologlar bunun tam tersini söyler: ciltteki nem bu tür spreylerin içerdiği suyla birlikte buharlaşarak kuruluğa neden olabilir. Nemlendirici bileşenlere sahip spreyler böyle bir etki yapmaz. Ancak, bu tür spreylerin yüksek fiyatı zaten yararsız bir satın almaya neden olur.

MAT MENDİL Mat mendiller, ciltteki aşırı sebumu emen ince kağıt parçalarıdır. Ancak kağıt mendiller veya havlular da aynı etkiyi verebilir.

TERMAL SAÇ SPREYLERİ Termal saç spreyleri, yüksek sıcaklıklar nedeniyle mevcut olan fazla nemin buharlaşmasını önler. Koruyucu etki çoğunlukla silikon sayesinde yaratılır. Bu, şekillendirme spreyleri ve bakım yağları dahil olmak üzere birçok saç ürününün bileşiminde mevcuttur. Bu yüzden özel termal koruyucu kozmetik ürünler almaya gerek yok.