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Bu güzellik ürünleri işe yaramıyor ama para harcamaya devam ediyoruz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 04.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

2017 yılında Amerikan kozmetik markası SkinStore tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir kadın günde yaklaşık 16 kozmetik ürünü kullanıyor. Bu gerçek, kozmetik markalarının bize kattığı çeşitli cilt bakımı ve makyaj malzemeleri sayesinde daha fazla satın alma cazibesine direnmeyi zorlaştırdığı için şaşırtıcı değil. Tüm kozmetik ürünlerin eşit derecede faydalı olup olmadığını araştırdık ve pek çok ürünün hiç para harcamaya değmediği sonucuna vardık.

Bu ürünleri öğrenmek istiyorsanız makaleye göz atın.

İşte gereksiz para harcadığımız ürünler

GECE KREMİ

GECE KREMİ
Gece kremleri tamamen işe yaramaz değildir. Genellikle, güneş ışınlarının etkisinden dolayı gündüzleri “çalışmayan” retinol gibi bileşenler içerirler. Yine de, dermatologlar, özel gece kremlerinin maliyetinin çok pahalı olduğunu ve cildinize gün içinde uygun bakımı yaparsanız bunları satın almaya gerek olmadığını söylüyorlar.

'KADIN' TIRAŞ KREMLERİ VE KÖPÜKLERİ

'KADIN' TIRAŞ KREMLERİ VE KÖPÜKLERİ
Köpükler ve jeller tüyleri yumuşatır ve cildi daha pürüzsüz hale getirmek için cildi nemlendirir. Bu nedenle hem kadın hem de erkek tıraş ürünlerinin içeriği neredeyse aynıdır. Sahip oldukları tek fark, ambalajın kokusu ve tasarımıdır. Koku sizin için çok önemli değilse, özel "kadın" tıraş ürünleri almanıza gerek yoktur. Özellikle erkek tıraş ürünlerinin daha ucuza mal olduğunu düşünürsek!

SİYAH NOKTALAR İÇİN GÖZENEK ŞERİTLERİ

SİYAH NOKTALAR İÇİN GÖZENEK ŞERİTLERİ
Siyah nokta, bakteri birikiminden ve cilt üzerinde kıl folikülünün dibindeki fazla cilt salgılarından dolayı ortaya çıkar. Bununla birlikte, gözenek şeritleri, sadece yüzey kirini giderir ve cildin koruyucu tabakasını alarak cildi travmatize eder. Şeritler sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olmaz, bu yüzden bunun yerine salisilik asit içeren iyi bir temizleme jeli satın almak en iyisi olacaktır.

BOYUN KREMİ

BOYUN KREMİ
Boyun derisi çok ince ve hassastır, bu nedenle düzenli olarak nemlendirilmeye ihtiyaç duyar. Ancak bunun için özel bir krem almaya gerek yoktur. Yüz için normal bir gündüz kremi yeterli olacaktır. Aşağıdan yukarı doğru yumuşak hareketlerle uygulayın.

YÜZ İÇİN SPREY

YÜZ İÇİN SPREY
Reklamlarda izlediklerimize göre, yüze uygulanan spreyler cildin gün boyunca nemli kalmasına yardımcı olur ve tazelik hissi verir. Bununla birlikte, dermatologlar bunun tam tersini söyler: ciltteki nem bu tür spreylerin içerdiği suyla birlikte buharlaşarak kuruluğa neden olabilir. Nemlendirici bileşenlere sahip spreyler böyle bir etki yapmaz. Ancak, bu tür spreylerin yüksek fiyatı zaten yararsız bir satın almaya neden olur.

MAT MENDİL

MAT MENDİL
Mat mendiller, ciltteki aşırı sebumu emen ince kağıt parçalarıdır. Ancak kağıt mendiller veya havlular da aynı etkiyi verebilir.

TERMAL SAÇ SPREYLERİ

TERMAL SAÇ SPREYLERİ
Termal saç spreyleri, yüksek sıcaklıklar nedeniyle mevcut olan fazla nemin buharlaşmasını önler. Koruyucu etki çoğunlukla silikon sayesinde yaratılır. Bu, şekillendirme spreyleri ve bakım yağları dahil olmak üzere birçok saç ürününün bileşiminde mevcuttur. Bu yüzden özel termal koruyucu kozmetik ürünler almaya gerek yok.

OJE ÜSTÜNE OJE SÜRMEK

OJE ÜSTÜNE OJE SÜRMEK
Tırnak cilasının dayanıklılığı, esas olarak özel bir ilave kaplamanın varlığına veya yokluğuna değil, tırnak cilasının kendisine bağlıdır. Bu nedenle, bu tür üst kat oje sürmek üreticilerinin söz verdiği salon manikürünün etkisini beklemek hayal kırıklığı yaratabilir. İyi kalitede bir oje satın almak paranızı harcamanın daha akıllıca bir yolu olacaktır.
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