Oyun dünyasında son birkaç haftadır devam eden hareketlilik bu hafta son bulacak. Zira bu hafta çıkacak oyunlar listesinde de ön plana çıkan AAA tarzı yapımlar mevcut. Fakat önümüzdeki haftalar içerik açısından biraz boş geçebilir.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda Anthem isminin ön plana çıktığını görüyoruz. Oyun severlerin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri Anthem 22 Şubat’ta raflardaki yerini almış olacak. Oyun PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.
19 Şubat Salı
Steins;Gate Elite (PS4, Switch, PC)
Almost There: The Platformer (PS4, Xbox One, PC)
Yakuza Kiwami (PC)
Sinner: Sacrifice for Redemption (PC)
Daggerhood (PS4, PS Vita)
Chromagun VR (PS4)
Pode (PS4)
Queen’s Quest 2: Stories of Forgotten Past (PS4)
HackyZack (PS4)
Rym 9000 (PS4)
20 Şubat Çarşamba
Farm Together (PS4)
Unexplored: Unlocked Edition (PS4)
21 Şubat Perşembe
Hell Warders (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Devil Engine (Switch, PC)
Hexa Maze (PS4)
SNK Heroines: Tag Team Frenzy (PC)
Q.U.B.E. 2 (Switch)
Yume Nikki: Dream Diary (Switch)
Almost There: The Platformer (Switch)
22 Şubat Cuma
Anthem (PS4, Xbox One, PC)
Death end re;Quest (PS4)
Unexplored: Unlocked Edition (Xbox One)
Koi (PC)
Super Street: The Game (Switch)
Aragami: Shadow Edition (Switch)
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