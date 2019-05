Bu hafta çıkacak oyunlar listesi nihayet netleşti

Genel olarak beklenen yapımlar yılın son çeyreğinde raflardaki yerini alırlar. Nitekim yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde de öyle öne çıkan kaliteli bir yapımın yayınlanmadığını görüyoruz.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda, indie tarzı yapımların hayli ağırlıkta olduğunu söylemek mümkün. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu haftanın oyunları

27 Mayıs Pazartesi

Constructor Plus (PC)

28 Mayıs Salı

Layers of Fear 2 (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Cricket 19 (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Crystal Crisis (PlayStation 4, Nintendo Switch)

Blood & Truth (PlayStation 4)

Unruly Heroes (PlayStation 4)

Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted (PC)

Vambrace: Cold Soul (PC)

Rescue HQ (PC)

Little Friends: Dogs & Cats (Nintendo Switch)

Chime Sharp (Nintendo Switch)

Brothers: A Tale of Two Sons (Nintendo Switch)

29 Mayıs Çarşamba

Void Bastards (Xbox One, PC)

DayZ (PlayStation 4)

Golem Gates (PlayStation 4)

Draugen (PC)

Conan Unconquered (PC)

Wizardry: Labyrinth of Lost Souls (PC)

Among the Sleep (Nintendo Switch)

TerraTech (Nintendo Switch)