Hafta sonu geldi ama sen hala ne yapsam modunda takılı mısın? O zaman kontrolü bize bırak. Ruh haline, enerjine ve içindeki gizli hafta sonu karakterine göre evde geçireceğin iki günü stratejik olarak planlıyoruz.
19.03.2026 08:32
Hazırsan başlayalım!
Bu hafta sonu için sana evde plan yapıyoruz!
1/8
Cumartesi sabahı alarm çaldı. İlk tepkin ne olur?
Alarmı kapatır, yorganın altında biraz daha hayal kurarım.
Hemen kalkar kahve yapar, güne erkenden başlarım.
Telefona uzanır, mesajlara ve gündeme bakarım.
Kalkarım ama ev içinde yavaş tempolu takılırım.
2/8
Mutfakta vakit geçirmek sana ne hissettiriyor?
Terapi gibi gelir.
Yeni tarif denemek heyecan verici.
Birlikte yapılırsa keyiflidir.
Pratikse sorun yok.
3/8
Evde tek başına en çok ne yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın?
Kitap okurken
Bir şeyler planlarken ya da düzenlerken
Dizi ve film izlerken
Müzik dinleyip düşünürken.
4/8
Hafta sonu temizlik fikri sana ne çağrıştırır?
Önce biraz ruhumu toparlayayım.
Temiz ev, temiz zihin demektir.
Biri yardım ederse olur.
Hafif bir toparlama yeterli.
5/8
Kapı çalsa ve ani bir misafir gelse…
Biraz paniklerim.
Hemen toparlar, organize olurum.
Sohbet moduna geçerim.
Keyfimi bozmaz ama çok uzamasın isterim.
6/8
Evdeki en sevdiğin köşe neresi?
Yatağım
Çalışma masam
Salonum
Balkonum
7/8
Hafta sonu alışveriş fikri…
Hiç ilgimi çekmez.
İhtiyaç varsa yapılır.
Gezinmek için güzel bir bahanedir.
Online hallederim.
8/8
Son olarak, pazar gecesi kendini nasıl hissetmek istersin?
Ruhunu beslemiş hissetmek isterim
Verimli geçmiş bir hafta sonu sonrası tatmin olmuş hissetmek isterim.
