Bu ilçede kışın kahvelerde çaydan çok süt satılıyor

Kış mevsiminin uzun ve soğuk geçtiği, organik sütün merkezi olan Kelkit ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce bazı kahvehane ve çay ocağı işletmeleri alternatif ürün olsun diye işletmelerinde sıcak süt servisi yapmaya başladı. Kelkit kahvelerinin yandığı zaman nar gibi olan sac sobasının üzerinde kaynatılan doğal sütler müşterilerin beğenisine sunulurken, ilaç niyetine sütü içen vatandaşlar uygulama için teşekkür ediyor.

İlçede yaşayanların büyük bir kısmının tarım ve hayvancılıkla uğraşması nedeniyle uzun süren kış mevsiminde zaman geçirmek için akın ettikleri kahvehanelerde süt uygulamasına memur ve öğretmenler de ilgi gösteriyor. İlçe merkezinde esnaflık yapan ve işletmesinin hemen yanındaki çay ocağında misafirlerine süt ikram eden Ümit Keskin, Kelkit’te çayı sollayan tek ürünün süt olduğunu, havalar soğuduğunda ilaç niyetine süt kullanıldığını söyledi.

"UYGULAMADAN ÇOK MEMNUNUZ, GÜZEL BİR HİZMET"



Kelkit'teki kahve ve çay ocaklarında kış mevsiminde sütün olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Keskin, “Hemen hemen her kahvemizde bulunur. Yaklaşık 10 yıldır böyle. Kelkit çay kültürü olan, kahvesi olan bir memleket. Uygulamadan çok memnunuz, güzel bir hizmet. Farklı kişiler bile süt içmeye geliyor buraya” dedi.