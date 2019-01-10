Bu işin şakası yok! Tuvaletinize ve lavabolarınıza bunları atmayın

PİRİNÇ VE MAKARNA

Makarna ve pirinç zamanla suyu emer ve öncekinden çok daha büyük hale gelir. Ve su içinde çözünmeleri çok zaman alır bu da tıkanıklıklara yol açar.

YUMURTA KABUĞU

Küçük yumurta kabuklarının tıkanıklığa yol açmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Küçük parçalar birbirine yapışabilir bu da zamanla çok büyük bir parçanın oluşmasına neden olup tıkanıklığa yol açabilir.

UN

Un ve su birleşerek tutkal benzeri bir karışım olacaktır. Bu karışım diğer atıkları çekebilir ve büyük bir tıkanma meydana getirebilir.

İLAÇ

İlacın suda kolayca çözünüldüğü düşünülüp lavaboya atılabilir. Gerçekte, suda çözünmezler, suyu kirletirler. Su filtreleri çoğu mikroorganizmayı temizleyebilir ancak ilacın sudan bulaşmasını önleyebilecek hiçbir filtre yoktur.

SAÇ

Boruların tıkanmasına yol açan en büyük neden saçtır. Saçlar kanalizasyona girdiğinde, içerde sıkışıp kalıyor ve diğer atıklar için de bir ağ oluşturarak tıkanıklığa yol açıyor. Duş almadan önce saçı taramak kanalizasyondaki saç miktarını azaltır.