Bu işin şakası yok! Tuvaletinize ve lavabolarınıza bunları atmayın

PİRİNÇ VE MAKARNA
Makarna ve pirinç zamanla suyu emer ve öncekinden çok daha büyük hale gelir. Ve su içinde çözünmeleri çok zaman alır bu da tıkanıklıklara yol açar.
YUMURTA KABUĞU
Küçük yumurta kabuklarının tıkanıklığa yol açmayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Küçük parçalar birbirine yapışabilir bu da zamanla çok büyük bir parçanın oluşmasına neden olup tıkanıklığa yol açabilir.
UN
Un ve su birleşerek tutkal benzeri bir karışım olacaktır. Bu karışım diğer atıkları çekebilir ve büyük bir tıkanma meydana getirebilir.
İLAÇ
İlacın suda kolayca çözünüldüğü düşünülüp lavaboya atılabilir. Gerçekte, suda çözünmezler, suyu kirletirler. Su filtreleri çoğu mikroorganizmayı temizleyebilir ancak ilacın sudan bulaşmasını önleyebilecek hiçbir filtre yoktur.
SAÇ
Boruların tıkanmasına yol açan en büyük neden saçtır. Saçlar kanalizasyona girdiğinde, içerde sıkışıp kalıyor ve diğer atıklar için de bir ağ oluşturarak tıkanıklığa yol açıyor. Duş almadan önce saçı taramak kanalizasyondaki saç miktarını azaltır.
MEYVE VE SEBZE ETİKETLERİ
Etiketler çok küçük olsa bile, lavaboya değil çöp kutusuna atmalısınız. Üzerideki yapışkanlardan dolayı etiketlerin ayrışması oldukça zaman alır.
PREZERVATİF
İlk başta tamamen masum görünebilirler, ancak asla çözülmeyen lateksten yapılmış olduklarını unutmamalısınız. Ayrıca çok iyi gerilebilir ve boruların içinde sıkışıp kalabilirler. Ayrıca, prezervatifler hava, su veya diğer atıklarla dolu olabilir; bu da kurtulması çok zor olabilecek çok ciddi bir tıkanmaya yol açacaktır.
HİJYEN ÜRÜNLERİ
Pedlerin veya tamponların sıvıyı emmek üzere tasarlandığını herkes bilir, bunları klozete atmaksa çok ciddi bir tıkanmaya yol açabilir.
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