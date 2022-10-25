Bu kaçıncı gaf! Dünya onun ismiyle çalkalanırken Biden bakın ne dedi "Bak şu işe"

ABD Başkanı Joe Biden, anlamlandırılamayan hareketleri ve ilginç gaflarıyla son dönemde sıkça gündem olurken yaşı ve sağlık durumu da tartışılmaya başlanmıştı. Biden, son olarak yeni ve tüm dünyada konuşulacak bir gafa daha imza attı. Bilindiği üzere Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Serveti, ülkenin ilk Hint kökenli ve en genç başbakanı olması gibi özellikleriyle kısa sürede dünyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Rishi Sunak ile ilgili Biden'dan da bir açıklama geldi. Ancak Biden açıklamasında bu kez de Rishi Sunak'ın adıyla ilgili gündemi karıştıracak bir hata yaptı. İşte detaylar...

RISHI SUNAK'IN İSMİNİ "RASHEE SANOOK" DİYE TELAFFUZ ETTİ"

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan’ın Diwali Festivali dolayısıyla Beyaz Saray’da bir resepsiyona ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşma yapan Biden, yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Biden, İngiltere’nin yeni Başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak’ın ismini “Rashee Sanook” şeklinde telaffuz ederek yine gündem oldu.

"BAK ŞU İŞE"

ABD Başkanı konuşmasında, "Rashee Sanook’un (Rishi Sunak) başbakan olduğuna ilişkin haberlerimiz var. Kardeşimin dediği gibi bak şu işe” dedi. Biden, Sunak’ın başbakan olmasının şaşırtıcı ve çığır açıcı bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN GENÇ VE HİNT KÖKENLİ İLK BAŞBAKANI OLDU

İngiltere’de Liz Truss’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından göreve gelen 42 yaşındaki Rishi Sunak, ülke tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı olmuştu. Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni Başbakanı olan eski Maliye Bakanı Sunak, bugün Kral III. Charles tarafından Buckingham Sarayı’nda kabul edilerek hükümeti kurma görevini devraldı. (İHA)