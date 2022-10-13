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ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi! "Oğlum Beau Biden Irak'ta öldü"

13.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaflarıyla gündem olan ABD Başkanı Joe Biden, bu kez 2015 yılında kanserden hayatını kaybeden oğlu Beau Biden ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, Colorado eyaletindeki konuşmasında, beyin kanseri nedeniyle ölen oğlu Beau Biden'ın 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi.

ABD Başkanı Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi! "Oğlum Beau Biden Irak'ta öldü"

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletinde İkinci Dünya Savaşı sırasında eğitim alanı olarak kullanılan bir bölgeyi, ulusal anıt ilan etti. Biden burada yaptığı konuşmada yeni bir gafa da imza attı. İşte detaylar...

ABD Başkanı Biden'ın 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerinde Demokrat adaylara destek olmak için çıktığı batı yakası gezisinde, ilk durağı Colorado eyaleti oldu.

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İkinci Dünya Savaşı sırasında eğitim alanı olarak kullanılan bir bölgeyi, ulusal anıt ilan eden Biden, törende yaptığı konuşmada, 2015 yılında beyin kanserinden ölen oğlu Beau Biden'ın 'Irak'ta hayatını kaybettiğini' söyledi.

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İLK GAFI DEĞİL

Unutkanlıkları ve yaptığı gaflarla çok konuşulan Biden, ABD Başkanlık seçimleri sonrası düzenlediği basın konferansında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris için "seçilmiş başkan yardımcısı" yerine yanlışlıkla "seçilmiş başkan" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Biden, geçtiğimiz günlerde ise "nükleer kıyamet" çıkışıyla gündem olmuştu.

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Joe Biden abd beau biden
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