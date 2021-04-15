'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Marketten aldığı yeşillikten yılan çıktı

Avustralya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, 'bu kadar da olmaz' dedirten bir olay yaşandı. Lesley Kuhn, adındaki kadın süpermarket zincirinden aldığı yeşilliğin içinden canlı bir yılan çıktığını Facebook hesabından duyurdu.

Lesley, fotoğrafın altına "Paketlenmiş marulları dikkatlice kontrol edin. Dün gece aldığım maruldan yılan çıktı. Sizin de marul poşetinizden çıkabilir'' dedi.

TEHLİKELİ TÜR

Gönderiye binlerce yorum gelirken, birçok kişi bir süre yeşillik yemeyeceğini söyledi. Soluk başlı yılan olduğu gözlenen türün oldukça tehlikeli olduğu tanımlanıyor. Yılanın ısırığı zehirli olabilir. Avustralya Müzesi'nin açıklamasına göre, soluk başlı yılanlar çekingen ama sinirli bir türdür ve köşeye sıkıştıklarında kolayca telaşlanabilirler.

Öte yandan söz konusu olayla ilgili bir açıklama yapan market zinciri, yılanın poşete nasıl girdiğini araştırdıklarını, müşterilerinden özür diledikleri belirtem bir açıklama yaptı.



