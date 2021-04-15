HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Marketten aldığı yeşillikten yılan çıktı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Marketten aldığı yeşillikten yılan çıktı

15.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'daki bir süpermarket zincirinden alışveriş yaptıktan sonra poşetleri yerleştirmeye başlayan kadın yeşillik poşetini eline aldığında panikle poşeti yere savurdu. Kadın, poşetin içine nasıl girdiği belli olmayan bir yılanla karşılaştığında neye uğradığını şaşırdı.

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Marketten aldığı yeşillikten yılan çıktı

Avustralya'da gerçekleşen akılalmaz olayda, 'bu kadar da olmaz' dedirten bir olay yaşandı. Lesley Kuhn, adındaki kadın süpermarket zincirinden aldığı yeşilliğin içinden canlı bir yılan çıktığını Facebook hesabından duyurdu.

Lesley, fotoğrafın altına "Paketlenmiş marulları dikkatlice kontrol edin. Dün gece aldığım maruldan yılan çıktı. Sizin de marul poşetinizden çıkabilir'' dedi.

TEHLİKELİ TÜR

Gönderiye binlerce yorum gelirken, birçok kişi bir süre yeşillik yemeyeceğini söyledi. Soluk başlı yılan olduğu gözlenen türün oldukça tehlikeli olduğu tanımlanıyor. Yılanın ısırığı zehirli olabilir. Avustralya Müzesi'nin açıklamasına göre, soluk başlı yılanlar çekingen ama sinirli bir türdür ve köşeye sıkıştıklarında kolayca telaşlanabilirler.

Screenshot_21

Öte yandan söz konusu olayla ilgili bir açıklama yapan market zinciri, yılanın poşete nasıl girdiğini araştırdıklarını, müşterilerinden özür diledikleri belirtem bir açıklama yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
Refleksin böylesi! Çocuğunu böyle kurtardıRefleksin böylesi! Çocuğunu böyle kurtardı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...

Futbol hayatı tehlikede! 3 yıl men edilebilir...

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

Şanlıurfalı amca ve yeğene ABD'den yaptırım

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.