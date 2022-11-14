Bu kadarına pes! Sarhoş konuk düğünde öyle bir şey yaptı ki...

Viral olan videoda, sarhoş bir düğün konuğunun, anlaşılmaz bir şekilde düğün pastasından avuç avuç alıp damadın suratına çarptığı, sonrasında bir avuç daha pasta alıp geline doğru yaklaştığı görülüyordu. Neyse ki ıskaladı ve gelin kendisini kurtarmayı başardı.

SARILMAYA ÇALIŞTI

Sebep olduğu kargaşayı fark etmeden damada sarılmaya çalışan sarhoş konuğun bu hamlesi onun için de pek iyi olmadı. Damat gözle görülür bir şekilde öfkeliydi. Anında sarhoş adamın yüzüne kısa ama güçlü bir yumruk indirdi ve bu da adamın geriye doğru yuvarlanmasına neden oldu.

HALA ALGILAYAMIYORDU

Hâlâ olayı algılayamayan adam ayağa kalktı ve damada yeniden sarılmaya çalıştı ama neyse ki daha ayık bir misafir araya girmeyi başardı ve daha fazla zarar veremeden sarhoş konuğu sürükleyerek uzaklaştırdı.

TEKRAR GÜNDEM OLDU

Klip ilk olarak bu yılın başlarında Rus kullanıcı @petrovichpetrovich tarafından TikTok'ta paylaşıldıktan sonra viral oldu, ancak şimdi silinmiş görünüyor. Yine de son günlerde @BornAKang Twitter hesabı tarafından paylaşıldıktan sonra yeniden gündem olmayı başardı.