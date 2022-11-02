Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttuğunu fark edince nikah yarıda kesildi!

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttuğunu fark edince nikah yarıda kesildi!

02.11.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğününde gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttuğunu sonradan anlayan bir gelin, sosyal medyada viral oldu. Becky Jefferies isimli genç kadın, türlü ertelemelerin ardından dört gözle beklediği düğün töreninde, tam nikah kıyılacakken yaptığı hatayı fark edip töreni durdurdu. O anları TikTok hesabında paylaşan genç kadın, büyük ilgi gördü.

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttuğunu fark edince nikah yarıda kesildi!

Becky Jefferies, düğün töreninde yaşadığı olay ile TikTok'ta gündem oldu. Becky, eşi Sherif Fayed ile 2019'un sonunda resmi olarak evlendi. Ancak çiftin düğün töreni COVID-19 salgını sebebiyle birkaç kez ertelendi. Sonunda Haziran 2020'de mükemmel bir düğün töreni gerçekleştirmek için kolları sıvadılar.

UNUTTUĞU BİR ŞEY VARDI

bride-stops-entire-wedding-cerem

Her şey istedikleri gibiydi. Ta ki tören için yürüyüp düğün sunağının önüne gelene kadar. Becky ve eşi karı koca ilan edilmek üzere nikahı sunacak kişinin konuşmasını dinlerken, genç kadın oldukça hareketli geçen tören gününün kendisine bir şeyi unutturduğunu fark etti. Bu şey gelinliğinin bir kısmıydı.

TÖRENİ DURDURDU

ES_BRIDE-MISSING-DRESS_COMP

Durumu fark ettiğinde dehşete düşen Becky, önce arkadaşlarına işaret ederek dudaklarını okuyarak ona yardımcı olabileceklerini düşündü ancak fayda etmeyince nikahı kıyacak arkadaşını kibarca durdurdu ve mikrofonu elinden alıp misafirlere döndü ve ''Koridorun sonuna geldiğimde elbisemin yarısının eksik olduğunu fark ettim… Belki şimdi giyebilirim, ne dersiniz?'' diye sordu.

RÜYASINDA GÖRMÜŞTÜ

Tüm konuklar ona kahkahalar eşliğinde 'Evet' derken eşinin de kafasını sallayıp güldüğü görülüyordu. Gelinin sempatik ricası üzerine düğün organizatörü hızla koşup gelinliğin eksik parçasını getirdi. Onu beklerken Becky, misafirleriyle garip bir hikaye paylaştı. Çünkü birkaç gün önce rüyasında tam da bu şekilde eksik giyindiğini görmüştü.

ANI OLDU

dressing-i-stopped-whole-wedding

Elbisenin kalan kısmı gelir gelmez Becky giydirildi. O esnada misafirlerine ''Eminim hiç böyle bir düğün töreninde bulunmamışsınızdır'' diyerek durumu tiye aldı. Sonrasından tören kaldığı yerden devam etti ve bu anlar da sevimli bir anı olarak Becky tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

 Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

Nişanına ölü gelin olarak katıldı! Göğüslerinin üzerine...

 Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

 Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

 Düğününde dehşeti yaşadı! Çatışmanın ortasında kalan damat...

Düğününde dehşeti yaşadı! Çatışmanın ortasında kalan damat...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkelerinin en güzel kadınları seçildiler! Gizlice evlenince...Ülkelerinin en güzel kadınları seçildiler! Gizlice evlenince...
Lise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem olduLise günlerine geri döndü! Ponpon kız kıyafeti gündem oldu
Güney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattıGüney Kore'de Cadılar Bayramı felaketi: Kurtulanlar anlattı
Anahtar Kelimeler:
düğün

En Çok Okunan Trend Haberler

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Vücudunda boş yer yok! Çırılçıplak soyunarak gösterdi

Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

Seks yayınlarıyla olay olmuştu! ''Günde 12 kez orgazm oluyorum''

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ağsız pantolonuyla gündem oldu! “Hala pantolon sayılır”

Ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından ısırıldı

Ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından ısırıldı

İlginizi Çekebilir

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Ayırt edebilene aşk olsun! Kim anne kim kız belli değil...

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Pankreas kanseri 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

“Ölümle tanıştım!” Uçurumun dibindeki hamağı yırtılınca...

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.