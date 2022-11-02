Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttuğunu fark edince nikah yarıda kesildi!

Becky Jefferies, düğün töreninde yaşadığı olay ile TikTok'ta gündem oldu. Becky, eşi Sherif Fayed ile 2019'un sonunda resmi olarak evlendi. Ancak çiftin düğün töreni COVID-19 salgını sebebiyle birkaç kez ertelendi. Sonunda Haziran 2020'de mükemmel bir düğün töreni gerçekleştirmek için kolları sıvadılar.

UNUTTUĞU BİR ŞEY VARDI

Her şey istedikleri gibiydi. Ta ki tören için yürüyüp düğün sunağının önüne gelene kadar. Becky ve eşi karı koca ilan edilmek üzere nikahı sunacak kişinin konuşmasını dinlerken, genç kadın oldukça hareketli geçen tören gününün kendisine bir şeyi unutturduğunu fark etti. Bu şey gelinliğinin bir kısmıydı.

TÖRENİ DURDURDU

Durumu fark ettiğinde dehşete düşen Becky, önce arkadaşlarına işaret ederek dudaklarını okuyarak ona yardımcı olabileceklerini düşündü ancak fayda etmeyince nikahı kıyacak arkadaşını kibarca durdurdu ve mikrofonu elinden alıp misafirlere döndü ve ''Koridorun sonuna geldiğimde elbisemin yarısının eksik olduğunu fark ettim… Belki şimdi giyebilirim, ne dersiniz?'' diye sordu.

RÜYASINDA GÖRMÜŞTÜ

Tüm konuklar ona kahkahalar eşliğinde 'Evet' derken eşinin de kafasını sallayıp güldüğü görülüyordu. Gelinin sempatik ricası üzerine düğün organizatörü hızla koşup gelinliğin eksik parçasını getirdi. Onu beklerken Becky, misafirleriyle garip bir hikaye paylaştı. Çünkü birkaç gün önce rüyasında tam da bu şekilde eksik giyindiğini görmüştü.

ANI OLDU

Elbisenin kalan kısmı gelir gelmez Becky giydirildi. O esnada misafirlerine ''Eminim hiç böyle bir düğün töreninde bulunmamışsınızdır'' diyerek durumu tiye aldı. Sonrasından tören kaldığı yerden devam etti ve bu anlar da sevimli bir anı olarak Becky tarafından sosyal medyada paylaşıldı.