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Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahküllü saça sahipseniz ya da kahkül kestirmek isteyip karar veremiyorsanız, bu yazı size yardımcı olabilir. Sizin için derlediğimiz birbirinden şık kahküllü saç toplama modellerini incelerken hayalinizdeki modelle karşılaşabilirsiniz. Kahkül kestirmek konusunda tereddütleriniz varsa bu yazıdan sonra kuaföre koşabilirsiniz. İşte detaylar!

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Bakar bakmaz dikkat çeken kahküller, kullanım aşamasında biraz zorluk çıkarabilir. Kahkülle birlikte hangi modelleri kullanacağınıza emin olamıyorsanız bu liste size yardımcı olabilir. Yüzünüze ve tarzınıza yakışacak kahküllü saç toplama modelleri ile karşınızdayız. Haydi birlikte inceleyelim.

YARIM TOPUZA KAHKÜL YAKIŞIR!

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Saçın bir kısmının toplandığı, arkasının ise salık bırakıldığı yarım topuzlar kahküllerle birlikte kullanıldığında çok daha çekici bir tarz oluşturuyor. Düz kahkül, perde kahkül ya da diğer türler hiç fark etmez! Tüm kahkül tarzlarınızla yarım topuz kullanabilirsiniz.

KAHKÜLLÜ SAÇLARINIZDA ÖRGÜ DETAYLARI!

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Bob saç stili gibi kısa modellerde saçı örmek biraz zor olabilir fakat yeterli uzunluktaki tüm saçlarda örgülü modeller kullanabilirsiniz. Özellikle perçem kahküllere çok yakışan örgüler, hem kırsal hem de doğal bir görünüm sunarlar. Kısa saçlarınızı tamamen örmek problem olsa da parçalı örgüler tercih edebilirsiniz. Saçınızın tek tarafından minik bir örgü yaparak kahkülle birleştirmeniz mümkün. Örgülerinizi boncuklu ve tüylü saç aksesuarlarıyla donatarak festival stili haline getirebilirsiniz.

ASYA STİLİ EFSANEVİ SAÇLAR!

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Genellikle büyük bir yüze sahip olan Asya toplumlarında kahküllü saç modelleri sıklıkla kullanılır. Kahkülle birlikte kullandıkları efsanevi saçlar ise kabul etmeliyiz ki büyüleyici görünüyor. Yukarıdan bağlanan saçı örgüler, aksesuarlar ve şık tokalarla bezeyen Asya tasarımlarını çok seveceksiniz. Özellikle uzun saçlara çok yakışan bu modeller, genellikle düz ve volümlü kahküllerle birlikte kullanılırlar. Uzun bir saça sahip değilseniz saç eklemeleri size bu konuda yardımcı olacaktır. Değişik aksesuar fikirleri için ise birkaç tarihi Asya dizisine bakınmanız yeterli. Geniş bir fikir yelpazesiyle karşılaşacaksınız.

1960 YILINA SICAK DÖNÜŞ!

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60'lı ve 70'li yılların feminen ve asil tarzını milenyuma taşımaya ne dersiniz? Fiyonklar, kurdeleler ve şeritlerle dolu vintage tasarımlar, tüm kahkül modellerinizi dikkat çekici bir hale büründürecek. Üstelik bu modelleri yapmak o kadar kolay ki! Fönlü ve bakımlı saçlarınızı yukarıdan toplayıp bir kurdeleyle bağlamanız yeterli!

KAHKÜLLERE MODERN DOKUNUŞLAR!

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Kahküllerinizi iddialı saçlarla bir araya getirmek ister misiniz? Saçlarınızı her iki yandan bağlayarak neon renklere boyayabilir ya da saçlarınızın aralarından renkli taşlar ve boncuklar sarkıtabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise çoklu topuzlar. Topuz bir tane olacak diye bir kural mı varmış! Saçlarınıza sağ ve soldan iki tane topuz yaparak bir film karakterine dönüşebilirsiniz. Bu topuzları kulak üzerinden yanlara dağıtarak da yapabilirsiniz. Tercih sizin!

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