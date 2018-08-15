Bu korkular herkesin ortak derdi! İşte yaygın görülen yatak sorunları

Bütün seks korkularını ve ayrıntılarını sizler için derledik.

Herkes için ortak seks korkuları

1 / 7 BEDEN GÖRÜNÜMÜ Tamam belki bu tamamen büyük bir olay değil ama , Seks Terapisti Sarah Watson'a göre kesinlikle ortak korkulardan bir tanesi de partnerinizin dış görünümü . 2000 kişilik bir ankette yaşları 13 ile 64 arasında ki kadınlardan , % 70 i vücutlarının olumlu ya da en azından normal görüşe sahip olduklarını buldular. Ama kadınlar için fiziksel görünüm korkusu sadece kendi vücudunun dış ve gerçekçi olmayan görüntüleri canlandırdığı ve bu yüzden güvensizliklerinin arttığını söylemekte. Aynı zamanda vajinanın görünümü. Bazı kadınlar yatak odasındayken korktukları şey vajinal görünümü ve kokusu ile mücadele etmek.

2 / 7 PERFORMANS Performans diğer büyük korkulardan bir tanesidir. Sık sık erkeklerin deneyim performansı konularını duymuşsunuzdur. Buna rağmen kadınlarda cinsel performans kaygısı yaşanmaktadır. Aile Hekimi Dr. Jennifer Caudle bu durumu şöyle açıklıyor: ''Bu her yaştan kadınlarda yaşanılan bir korkudur . Ama telaşlanmamalıdırlar. Dışarı çıkıp rahatlayıp tekrar gelebilirsiniz. Çoğu erkekler kadınların durumunu pek anlamasa da, partnerinizle her zaman açık olun . Gerektiği zaman profesyoneller tarafından yardım almayı unutmayın.''

3 / 7 ORGAZM YETENEĞİ Erkekler çok hızlı orgazm olmanın korkusunu yaşamaktalar. Ama kadınlar için, hiç orgazm olamamaktan korkuyorlar. Seks terapisti Vanessa Marin'e göre kadın orgazmı yalnız penetrasyon sırasında doruğa yükselebilir . Aslında kadınların sadece % 20-25 i orgazm olmakta . Klitoral açısdan sık ilişki meydana geldiğinde bu oran düşmektedir. Eğer orgazm klitoral stimülasyon olmadan, olursa çoğunlukla tek başına penetrasyon yoluyla orgazma ulaşabilirsiniz, bunda utanılacak bir şey yok . Bunun yerine yatak odası korkusu yine orgazm olmamayı sağlayabilir. Ayrıca değişik seks pozisyonları deneyerek, klitoris için farklı deneyler yapabilirsiniz.

4 / 7 ÖN SEVİŞME GEREKSİNİMLERİ Her bir ilişkide ön sevişme miktarı farklı olabilir , ama genellikle en az 20 dakika sürmesini tavsiye etmekteyiz . genellikle erkekler daha az zaman sürmesini isterler. Bu durum hemen hemen heteroseksüel ilişkilerde bile ve bir çok kadın için kesinlikle seksi daha keyifli hale getirmek içindir hem de bir hazırlık sağlamaktadır. Çok uzun olma korkusu da vardır . Tabi ki erkekler ön sevişmeyi çok uzun tutmamaktadırlar . Dolayısıyla erkek partner biraz aceleci davransa da, kadın açısından bu korkuyu yatıştırmak önemlidir.

5 / 7 CİNSEL İSTEK Ah Evet ! Cinsel arzular. Watson'un uygulamada tespit etmiş olduğu şey, yatakta yaşanılan korkulardı . Cinsel arzuları doğada biraz sapıkça hissedebiliriz, başlangıçta iletişim kurmak zor olabilir . Eşinizin tercihine bağlı olarak, biriyle kendinizi bulduğunuzda biraz garip hissedebilirsiniz. Ama buna izin vermeyin . Hepimiz tüm cinsel karışıklığa sahip olmamıza rağmen, cinsel fanteziler ve cinsel arzular, karşılandığı takdirde , hoşumuza gider. En azından bir şeyler olacaksa, bırakın olsun.

6 / 7 GENEL OLARAK KENDİNDEN KUŞKU DUYMA Kesinlikle tek gecelik ilişkiden sonra ortaya çıkabilecek bir şey! Cinsel ilişki sonrası beceriksizlik potansiyeli kişinin kötü hissetmesi ve korkması için yeterli bir sebeptir. İnsanların çoğu yatakta kendinden şüphe ile mücadele etmekte ve eşleri ya da partnerlerini acaba mutlu ediyor muyum gibi beceri kuşkularına düşmekteler. Watson'a göre bu ezici ve samimiyetsiz duygudan çıkıp, doğal davranarak elimizden geleni yapmak, bence bu kadarı yeterli.